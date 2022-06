Jobstudenten moeten werkdruk in woonzorgcentra verminderen

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits vermindert de werkdruk in woonzorgcentra met jobstudenten, zo meldt ze dinsdag. Woonzorgcentra kunnen tot elf weken lang gemiddeld één jobstudent of elf jobstudenten telkens één week aanwerven met financiering vanuit Vlaanderen. Daarnaast komt er ook voor het eerste kwartaal van 2022 een compensatie voor de lagere bezetting in de woonzorgcentra. Zo kunnen de woonzorgcentra financieel gezond blijven en hun dienstverlening aan de bewoners verzekeren.

‘Ook in de eerste maanden van dit jaar was corona nog aanwezig in onze woonzorgcentra, was er een iets lagere bezetting en uitval van personeel. Ook onze centra voor dagverzorging hadden daarmee te maken. Het personeel bouwde vaak overuren op en kon weinig vakantie nemen. Daarom willen we nog tot 30 september de mogelijkheid bieden aan woonzorgcentra om jobstudenten aan te werven om zo de werkdruk te verminderen’, licht Crevits toe. ‘Verder voorzien we voor het eerste kwartaal van dit jaar opnieuw in een compensatie voor de lagere kamerbezetting zodat de kwaliteit van de zorg niet in het gedrang komt’.

Voor de periode van 1 januari 2022 tot en met 30 september 2022 trekt Vlaanderen middelen uit voor gemiddeld 1 jobstudent voor een periode van 11 weken per woonzorgcentrum. Dat kan uiteraard ook ingevuld worden door bijvoorbeeld 11 jobstudenten voor telkens 1 week. Er is een vergoeding van 17,18 euro per uur uitgetrokken. Deze jobstudenten zullen vooral logistieke taken op zich nemen. Een lagere bezetting vanwege COVID betekent minder inkomsten voor het woonzorgcentrum. Sinds het begin van de COVID-pandemie werd dit gecompenseerd en dat zal nu ook voor de periode van 1 januari tot 31 maart 2022 gebeuren.

Voorzieningen kunnen bij het agentschap hun precieze bezettingscijfers doorgeven en op basis daarvan tot 5 procent leegstand door COVID gecompenseerd krijgen. Ook voor de centra voor dagverzorging geldt zo’n regeling.