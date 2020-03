De kersverse CD&V-voorzitter probeert de positieve kanten van de coronacrisis in te zien, zegt hij tegen De Zondag. 'In één zin samengevat: we herontdekken de essentie van het leven.'

De coronacrisis is een ongekend zware tijd, benadrukt Joachim Coens, die op 6 december voorzitter van CD&V werd en die zich sindsdien amper met de partij kon bemoeien (want eerst stond de formatie op het programma, en toen kwam de coronacrisis hard aan). 'Dit is een zware tijd voor mensen die ziek zijn, voor mensen die zorg dragen, voor de economie in haar geheel. Dat is zeker zo. Maar ik zie ook voordelen en ik wil die graag eens benadrukken.'

Het belangrijkste is volgens Coens dat we als maatschappij de essentie van het leven herontdekken. 'Dat is bovenal het besef dat gezondheid het belangrijkste goed is. Ten tweede gaan we op zoek naar verbondenheid met andere mensen, zelfs meer dan voordien, vind ik. En vooral intenser. (op dreef) Een ander voordeel: we tonen opnieuw waardering voor de mensen in de zorg. We herontdekken ook de natuur. We gaan opnieuw wandelen. Dat is allemaal basis, maar we waren het belang daarvan vergeten.'

Coens geeft aan bezig te zijn met een manifest over de crisis, waarin hij tien lessen voor de toekomst wil geven. Hij hoopt het manifest tegen Pasen klaar te hebben. 'Wat leren we uit deze crisis? Dat mensen belangrijker zijn dan spullen, dat we mogen onthaasten, dat we welzijn en natuur moeten valoriseren, enzovoort. We moeten deze crisis aangrijpen om onze samenleving beter te maken.'

Na de crisis zal er echter ook geld gevonden moeten worden om de maatregelen die nu genomen worden te kunnen bekostigen. Coens is dat niet vergeten. 'We gaan allemaal naar draagkracht moeten bijdragen: dat is duidelijk. Dat betekent dus rechtvaardige fiscaliteit.' Of dat betekent dat Coens de rijken wil aanpakken? 'We gaan inderdaad moeten kijken naar wie het vermogen heeft om bij te dragen aan de relance. Sommige grote internationale spelers betalen nog altijd amper belastingen. Dat kan niet.'

Lees het volledige interview met Joachim Coens in De Zondag.

