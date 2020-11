Dat zegt de partijvoorzitter in een interview met De Zondag, waarin hij vooruitblikt op zijn inhoudelijke plannen met de partij. 'Dat is niet de essentie, maar ik sluit dat ook niet uit. Als na een lang inhoudelijk proces zou blijken dat dat een meerwaarde kan zijn, dan is dat zeker mogelijk', aldus Coens.

Het partijcongres dat in december was gepland, zal nu digitaal georganiseerd worden, wegens corona. Coens gaat er zijn 'kerstmanifest' voorstellen, als startschot voor de inhoudelijke vernieuwing.

Als centrale pijlers voor de CD&V schuift hij zorg, ondernemerschap en duurzaamheid naar voren. Concreet vindt Coens dat er meer aandacht moet gaan naar nabijheid in een alsmaar globalere wereld, door een sterke lokale focus te leggen.

Vanuit dat nabijheidsverhaal wil hij ook thema's als migratie en klimaat aanpakken. Zo vindt Coens dat het migratiebeleid strenger moet. 'Illegaliteit mogen we helemaal niet meer aanvaarden. We moeten eerst de mensen die hier zijn, beter integreren. Dat gaat over taal, werk en huisvesting. Als dat lukt, zal veel ongenoegen verdwijnen', klinkt het.

