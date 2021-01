'Ik denk niet dat niet-essentiële, niet-professionele reizen nog zomaar toegestaan mogen worden', zegt CD&V-voorzitter Joachim Coens in De Ochtend op Radio 1.

Volgens Coens is de verspreiding van het coronavirus nu nog onder controle, maar vormen de reizen naar en vanuit het buitenland 'een groot issue'. Als het van hem afhangt, moet op het Overlegcomité beslist worden om niet-professionele reizen niet langer 'zomaar toe te staan'.

Momenteel luidt het officiële advies dat het sterk afgeraden is om te vertrekken naar een land dat zich in kleurcode rood bevindt. Een verbod is dat dus niet.

Coens kwam op de radio terug op het verbod op alle activiteiten voor min-12-jarigen dat West-Vlaams provinciegouverneur Carl Decaluwé maandagavond (even) uitvaardigde. Coens geeft toe dat hij niet opgezet was met de maatregel en erover belde met zijn partijgenoten Benjamin Dalle en Annelies Verlinden, respectievelijk Vlaams minister van Jeugd en federaal minister van Binnenlandse Zaken, en met Decaluwé zelf. 'Normaal is er veel overleg over zo'n beslissing tussen de betrokken ministers', betreurde Coens.

De CD&V-voorzitter noemde de beslissing, die meteen weer ingetrokken werd, niet-proportioneel. 'Niet meer mogen buitenspelen onder de twaalf jaar is echt het aller-, allerlaatste (redmiddel). Maar ik ben geen dokter. Als er een uitbraak is in heel Vlaanderen of in heel de provincie, dan moeten we dat bekijken. Maar dat is nu dus niet het geval.'

