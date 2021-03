CD&V-voorzitter Joachim Coens heeft maandag een oproep gelanceerd om geen 'politiek spel' te maken over het al dan niet afschaffen van de avondklok. 'Er is een pandemie bezig. Dan moet je een geheel van maatregelen nemen. Zomaar eentje eruit nemen, dat gaat niet', zei hij maandag in De Ochtend op Radio 1.

Het voorbije weekend ontstond debat over de avondklok, nadat de maatregel op het Overlegcomité van vrijdag onveranderd was gebleven. Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) sprak van een 'heel ernstige inbreuk op onze vrijheid', zijn partijgenoot en Kamerfractieleider Peter De Roover dient in het federale parlement een wetsvoorstel in om de avondklok af te schaffen.

MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez wil de maatregel hoe dan ook in april afschaffen. 'Vrijdag werd op het Overlegcomité een pakket aan maatregelen goedgekeurd, met leuke en minder leuke dingen. Op 26 maart wordt dat alles weer bekeken', reageert Joachim Coens maandag. 'Niemand wil de avondklok langer dan nodig aanhouden, idem voor de sluiting van de horeca. (...) Maar we moeten kijken naar de evolutie van de cijfers. Het is bijvoorbeeld niet omdat de horeca weer opengaat, dat de avondklok er per se uit moet gaan. Het gaat om een geheel aan maatregelen.'

Coens roept zijn collega-politici op om geen 'politiek spel' te maken over het al dan niet afschaffen van de avondklok, en de maatregel binnen het totale pakket aan coronamaatregelen te zien. Wel noemt Coens de avondklok in Brussel, die om 22 uur ingaat, 'problematisch'. Hij vindt dat de afstemming met de avondklok in Vlaanderen en Wallonië - vanaf middernacht - op tafel moet komen.

