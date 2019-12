Joachim Coens, de kersverse voorzitter van CD&V, en zijn MR-collega Georges-Louis Bouchez zijn door de koning aangesteld als informateurs. Ze zullen op 20 december verslag uitbrengen over hun bevindingen.

De aankondiging door het Paleis kwam er kort nadat koning Filip de twee voorzitters had ontvangen.

De vorige informateur, PS-voorzitter Paul Magnette, gaf zijn opdracht maandag terug aan de koning. Maar die hield de beslissing over een volgende stap in beraad, en consulteerde de voorbije twee dagen eerst de partijvoorzitters van de liberale, socialistische en groene families, aangevuld met die van CD&V, cdH, DéFI en N-VA.

Coens en Bouchez mochten dinsdagavond kort voor 19 uur nog eens terugkeren, en zijn nu aangesteld als informateurs, meldt het Paleis.

Georges-Louis Bouchez na afloop van het bezoek aan de koning © Belgaimage

Met Bouchez en Coens stuurt koning Filip twee relatieve nieuwelingen het veld in. Bouchez zit sinds eind november in het zadel bij de Franstalige liberalen, Coens is pas afgelopen vrijdag verkozen tot CD&V-stuurman.

Zowel de liberalen als de christendemocraten spelen een sleutelrol in de federale formatie. Magnette leek aan te sturen op een paars-groene regering, zonder N-VA, maar zowel CD&V als MR lieten duidelijk blijken dat de paars-gele formule, met N-VA, wat hen betreft nog onvoldoende getest is.

De liberalen zijn in beide constellaties nodig, CD&V kan - zeker in de krappe paars-groene formule - voor een comfortabele meerderheid zorgen. De twee informateurs zullen nu met alle partijen praten, zei Coens dinsdagavond bij de VRT. Op 20 december brengen ze verslag uit aan de koning.