Jo Vandeurzen in de bres voor Wouter Beke: ‘Ieder zijn stijl’

Voormalig Welzijnsminister Jo Vandeurzen vindt dat veel van de kritiek aan het adres van zijn opvolger Wouter Beke te maken heeft met perceptie. ‘Ik zeg niet dat een minister geen fouten kan maken, maar het is allemaal een beetje uit zijn context gehaald’, zei Vandeurzen vrijdag in De Ochtend op Radio 1.

Net als Beke is Vandeurzen oud-voorzitter van CD&V, en sinds gisteren zijn ze allebei oud-Welzijnsminister. De timing van de aankondiging heeft Vandeurzen donderdag toch wat verrast. Voor de paasvakantie hadden ze nog lang gepraat. ‘Ik had toen de inschatting dat hij zijn keuze had gemaakt en er volop voor zou gaan.’

Hij vermoedt dat de peiling waarin CD&V daalde tot amper 8,7 procent en de kleinste partij van Vlaanderen werd, echt is binnengekomen. ‘Wouter is een partijmens in hart en nieren’, luidt het. ‘Het heeft ook veel te maken met de grenzen aan het incasseringsvermogen.’

Non-communicator

Na afloop van de persconferentie waarop hij zijn vertrek aankondigde, bleef bij vele waarnemers hangen dat Beke erg bleef stilstaan bij wat hij had gerealiseerd als minister. ‘Als ik een aantal dingen gisteren hoorde noemen, zeg ik: hij heeft absoluut gelijk’, vindt Vandeurzen, die verwijst naar het sociaal akkoord en de zorggarantie voor mensen met de grootste ondersteuningsnood.

In de kritiek op Beke wordt volgens Vandeurzen een en ander uit de context gehaald, zoals het drama in de woonzorgcentra tijdens de coronacrisis. Beke was ook een van de eerste om een lockdown in te voeren en de vaccinatiecampagne is goed gelopen, herinnert Vandeurzen. ‘Internationaal gesproken heeft ons land het globaal niet zo slecht gedaan.’

Veel heeft ook te maken met imago, betreurt Vandeurzen. Hij vindt dat Beke net veel kwaliteiten combineert om een goede minister te zijn. Zelf kreeg Vandeurzen het imago van ‘non-communicator’ opgekleefd. ‘Ieder zijn stijl, ik heb dat ook allemaal meegemaakt.’