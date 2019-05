Vlaams parlementslid voor Open VLD Jo De Ro reageert verbaasd op het voorstel van N-VA om terug te keren naar een volledig vrije schoolkeuze, desnoods met kamperen voor de schoolpoort, terwijl de partij net nog mee het nieuwe inschrijvingsdecreet heeft goedgekeurd. 'Dit is flipfloppolitiek van de bovenste plank, en nefast voor de democratie. Ik vraag mij echt af wat voor partij zoiets doet.'

Tijdens de laatste plenaire zitting van het Vlaams parlement werd het nieuwe inschrijvingsdecreet op de valreep goedgekeurd, ook door N-VA. Daardoor moeten secundaire scholen met een capaciteitsprobleem vanaf volgend schooljaar verplicht gebruikmaken van een centraal aanmeldingsregister. De dubbele contingentering die de sociale mix op school moet bevorderen gaat op de schop in het secundair, maar blijft wel bestaan in het lager onderwijs. Nauwelijks tien dagen later kant N-VA zich tegen het systeem.

'Er zitten goede zaken in het decreet, maar het is een tussenoplossing', zei Vlaams parlementslid Koen Daniëls zaterdag op een congresdag van de partij over onderwijs. Zodra de capaciteit van het onderwijs omhoog gaat, moet het centraal aanmeldingsregister verdwijnen, vindt voorzitter Bart De Wever. 'Bij populaire scholen zal er dan weliswaar opnieuw gekampeerd worden, maar ik stel vast dat veel middenklassegezinnen dat ervoor over hebben.'

Vlaams parlementslid Jo De Ro, van coalitiepartner Open VLD, reageert verbaasd. 'Ik vind het bijzonder vreemd dat een partij volledig van standpunt verandert met nauwelijks twee weken tussen. ik denk niet dat dat in de Belgische politiek al ooit gebeurd is. Dit is nefast voor de democratie.' De Ro spreekt van 'flifloppolitiek van de bovenste plank'. 'Ik heb hier eigenlijk geen woorden voor. Ik vraag mij echt af wat voor partij zoiets doet.'