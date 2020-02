Gewezen Vlaams parlementslid Jo De Ro wordt vanaf maart de nieuwe algemeen directeur van het Vlaams Agentschap Integratie en Inburgering. Dat heeft de raad van bestuur van het agentschap beslist. De Ro krijgt mee de taak om het agentschap uit het woelige water te trekken.

De 46-jarige Jo De Ro is schepen in Vilvoorde. Hij was tot 2013 topman bij het Vlaams Agentschap voor Onderwijscommunicatie en zetelde tussen 2013 en 2019 voor Open VLD in het Vlaams Parlement. Bij de verkiezingen van 26 mei 2019 geraakte de onderwijsspecialist van de Vlaamse liberalen echter niet herverkozen.

Maar vanaf maart wordt De Ro dus algemeen directeur van het Vlaams Agentschap Integratie en Inburgering. Hij neemt de fakkel over van waarnemend algemeen directeur Olivier Charon. Het agentschap bevond zich de voorbije jaren in woelig water en kwam vaak onder vuur te liggen. Verhalen over wachtlijsten en mismanagement waren schering en inslag. Een audit van het Rekenhof bevestigde een reeks knelpunten en minister van Samenleven Bart Somers (Open VLD) kondigde ingrepen aan. De raad van bestuur van het agentschap heeft nu de aanstelling van Jo De Ro goedgekeurd.

'Jo De Ro werd gekozen omwille van zijn vertrouwdheid met overheidsmanagement, affiniteit met betrekking tot integratie en inburgering en zijn ervaring op het vlak van samenwerken op federaal, Vlaams en lokaal niveau', legt voorzitter Roel Verhaert uit. De Ro zelf ziet de uitdaging ook helemaal zitten. 'De maatschappelijke impact van het werk van het Agentschap naar inburgeraars én lokale besturen, is moeilijk te onderschatten. De ambities van de Vlaamse regering en de minister van Samenleven naar het Agentschap zijn terecht hoog', aldus De Ro.

De 46-jarige Jo De Ro is schepen in Vilvoorde. Hij was tot 2013 topman bij het Vlaams Agentschap voor Onderwijscommunicatie en zetelde tussen 2013 en 2019 voor Open VLD in het Vlaams Parlement. Bij de verkiezingen van 26 mei 2019 geraakte de onderwijsspecialist van de Vlaamse liberalen echter niet herverkozen. Maar vanaf maart wordt De Ro dus algemeen directeur van het Vlaams Agentschap Integratie en Inburgering. Hij neemt de fakkel over van waarnemend algemeen directeur Olivier Charon. Het agentschap bevond zich de voorbije jaren in woelig water en kwam vaak onder vuur te liggen. Verhalen over wachtlijsten en mismanagement waren schering en inslag. Een audit van het Rekenhof bevestigde een reeks knelpunten en minister van Samenleven Bart Somers (Open VLD) kondigde ingrepen aan. De raad van bestuur van het agentschap heeft nu de aanstelling van Jo De Ro goedgekeurd. 'Jo De Ro werd gekozen omwille van zijn vertrouwdheid met overheidsmanagement, affiniteit met betrekking tot integratie en inburgering en zijn ervaring op het vlak van samenwerken op federaal, Vlaams en lokaal niveau', legt voorzitter Roel Verhaert uit. De Ro zelf ziet de uitdaging ook helemaal zitten. 'De maatschappelijke impact van het werk van het Agentschap naar inburgeraars én lokale besturen, is moeilijk te onderschatten. De ambities van de Vlaamse regering en de minister van Samenleven naar het Agentschap zijn terecht hoog', aldus De Ro.