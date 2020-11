Syriëstrijder Fouad Akrich is overgebracht naar een Belgische gevangenis. Justitie nam eerder zijn Belgische nationaliteit af, maar toch kon Turkije hem uitleveren, zo bericht De Morgen zaterdag.

Het Federaal Parket bevestigt dat Akrich dinsdag is overgebracht. Nochtans verscheen begin dit jaar in het staatsblad dat ons land zijn nationaliteit heeft afgenomen. Dat gebeurde omdat Akrich ook de Marokkaanse nationaliteit heeft en in 2015 bij verstek is veroordeeld voor vijf jaar effectief door zijn lidmaatschap van Sharia4Belgium.

Nu blijkt dat Akrich nog steeds Belg is. 'Ik had verzet aangetekend tegen zijn veroordeling, en omdat er daardoor geen definitieve strafrechtelijke uitspraak is, is de afname van zijn nationaliteit opgeschort', zegt zijn advocaat Walter Damen, die hem donderdag heeft bezocht. 'Hij wordt nu ondervraagd en begin 2021 kan zijn zaak dan in beroep starten.'

Akrich maakte vroeger deel uit van Sharia4Belgium en vertrok in 2012 naar Syrië. Hij werd bijna een jaar geleden opgepakt in Turkije, samen met zijn Nederlandse vrouw en hun drie kinderen. Zij verblijven nog in een terugkeercentrum in afwachting van hun overbrenging naar Nederland.

