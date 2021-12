In het dossier rond Schild & Vrienden zit een "een document van meer dan 200 pagina's met geheime gesprekken" waarin "plannen om mij kwaadwillig te besmeuren besproken werden". Dat zegt Jihad Van Puymbroeck, die burgerlijke partij is in de zaak, op Twitter. "De gesprekken dateren van de tijd dat mijn cliënte medewerkster was bij VRT online", zegt haar advocaat Abderrahim Lahlali.

Het parket Oost-Vlaanderen was een strafonderzoek gestart naar aanleiding van de Pano-reportage op 5 september 2018. Die toonde aan dat in geheime chatgroepen van Schild & Vrienden racistische en antisemitische berichten gedeeld werden. In juni 2019 werd Van Langenhove officieel in verdenking gesteld. De Schild & Vrienden-oprichter werd vrijgelaten onder voorwaarden en moest onder meer een geleid bezoek volgen aan de Dossinkazerne in Mechelen. Intussen is Van Langenhove Kamerlid, verkozen op een lijst van Vlaams Belang.

De Gentse raadkamer moet beslissen of Dries Van Langenhove en de andere verdachten zich voor de correctionele rechtbank moeten verantwoorden, maar de kamer van inbeschuldigingstelling moet eerst beslissen over de regelmatigheid van het onderzoek.

Jihad Van Puymbroeck meldt op Twitter waarom ze zich enkele jaren geleden burgerlijke partij stelde. "In januari 2018 ging ik als jonge vrouw met migratieachtergrond aan de slag bij VRT NWS. (..) Vandaag, bijna vier jaar later, laat ik via deze weg weten dat ik burgerlijke partij ben in de zaak tegen leden van Schild & Vrienden, waaronder Dries Van Langenhove. De psychologische terreur die ik de voorbije jaren via sociale media heb moeten doorstaan jegens mijn persoon werd me te veel. Ik voel me belaagd en belasterd, alleen maar om wie ik ben", zegt Van Puymbroeck.

"De inzage van het onderzoeksdossier als burgerlijke partij was onthutsend en maakte duidelijk dat er tegen mij een heimelijke en doelbewuste aanval gevoerd werd. Het moment dat ik een document van meer dan 200 pagina's met geheime gesprekken over mij ontdekte, speelt zich nog elke dag af in mijn hoofd. Het waren ellenlange gesprekken waar hun plannen om mij kwaadwillig te besmeuren besproken werden."

Volgens Van Puymbroeck was ze als "een vrouw, een moslima, van Marokkaanse en Belgische origine, geëngageerd en ambitieus" de "grootste nachtmerrie voor extreemrechts" en Schild & Vrienden. "Ik moest koste wat het kost neergehaald worden. Ik moest mijn job verliezen, de mond gesnoerd en beschadigd worden. Ik moest onzichtbaar worden. Het akelige gevoel dat iemand doelbewust de macht over je wil nemen en de richting van je leven wil bepalen, enkel en alleen omwille van wie je bent, valt moeilijk te beschrijven. Dit racismetrauma had een verwoestende impact op mijn persoonlijke levenssfeer. Daarom moest ik mij verzetten en juridisch verdedigen door me burgerlijke partij te stellen."

Haar advocaat Abderrahim Lahlali bevestigt dat er "allerlei uitspraken over mijn cliënte aangetroffen zijn op de laptops van de verdachten", maar hij geeft geen details wegens het geheim van het onderzoek. De Gentse kamer van inbeschuldigingstelling beslist op 28 december over de regelmatigheid van het onderzoek.

