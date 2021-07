Het Overlegcomité beveelt organisatoren van jeugdkampen aan om maximaal in te zetten op het vooraf testen van begeleiders en jongeren op het coronavirus. Daar was de afgelopen weken discussie over ontstaan.

Het aantal coronabesmettingen in ons land blijft gestaag stijgen, en hoewel de ziekenhuisopnames niet helemaal volgen, de vaccinatiecampagne vlot blijft lopen en er volgens politiek en experten geen reden is voor paniek, is het volgens het Overlegcomité wel een reden om waakzaam te blijven.

Bovendien stijgen de besmettingen vooral onder jongeren en kinderen. Dat is ook de groep die (nog) niet gevaccineerd is tegen het coronavirus. Het noopte minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke er vorige week donderdag in de Kamer toe om nogmaals op te roepen tot het testen van jongeren en begeleiders voor ze op kamp vertrekken. 'Wanneer ons mobiele testteam van de Universiteit Antwerpen vaststelt en blijft vaststellen dat bij één op twee preventieve screenings voor jeugdkampen kinderen besmet zijn, dan is het verstandig om te zeggen dat je voor jeugdkampen vertrekken de jongeren best gaat testen', klonk het toen.

'Niet veranderen tijdens de match'

Nochtans had Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle de deur daarvoor al dichtgegooid. 'We gaan de regels niet veranderen tijdens de match', liet hij vorige maandag optekenen op Radio 1. Verschillende jeugdorganisaties vonden dat ook praktisch onhaalbaar. Een verplichting om jongeren en begeleiders te testen op het coronavirus voor ze op kamp vertrekken komt er uiteindelijk niet, maar het Overlegcomité heeft wel beslist om 'aan te bevelen om daar maximaal op in te zetten'. Dat moet 'voorkomen dat besmette personen mee op kamp vertrekken', klinkt het in de officiële communicatie van het Overlegcomité die na afloop werd verspreid.

De beslissing kadert in een aantal aanpassingen die het Overlegcomité heeft doorgevoerd om de regels rond reizen beter te laten naleven en de circulatie van gevaarlijke coronavarianten zoveel mogelijk te vermijden. Het gaat bijvoorbeeld om bijkomende controles op het PLF en het Europees digitaal coronacertificaat in luchthavens en stations, en een bijkomende test- en isolatieplicht voor wie terugkeert uit een EU- of Schengenland waar een gevaarlijke variant circuleert, ongeacht van de kleurcode van dat land. (Belga)

