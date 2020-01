'Franstaligen partijen hebben bewezen dat ze zich achter één nota kunnen scharen', zegt MR-minister-president van de Franse Gemeenschap Pierre-Yves Jeholet. 'Aan Vlaamse kant is dat bij Open VLD, N-VA of CD&V minder duidelijk.'

De nieuwjaarsboodschap van N-VA-voorzitter Bart De Wever zaterdag in Mechelen heeft MR-minister-president van de Franse Gemeenschap Pierre-Yves Jeholet niet echt kunnen overtuigen: 'Hij zegt dat hij beschikbaar is, maar ik denk niet dat hij dat in het verleden systematisch heeft bewezen', verklaarde hij zondag in "C'est pas tous les jours dimanche" op RTL-TVi.

Jeholet zei getroffen te zijn door de gladde toon van de toespraak van De Wever. Die toon is erg veranderd tegenover de Franstaligen en de sociaaleconomische hervormingen. 'Indien dit discours van bij het begin geklonken had, was men misschien niet waar we vandaag staan', vond de MR'er.

Hij wees nog op de vrees van N-VA om uit de federale meerderheid te vallen. 'Ik denk dat N-VA zich met een reeks van uitspraken en voorwaarden, zichzelf misschien in moeilijkheden heeft gebracht.'

De minister-president wilde zich niet uitlaten over mogelijke meerderheden op de vooravond van het bezoek van de informateurs aan de koning. 'De bal ligt in het kamp van de Vlaams partijen', meende Jeholet, die eraan herinnerde dat de Franstaligen partijen hebben bewezen dat ze zich achter één nota kunnen scharen. 'Aan Vlaamse kant is dat bij Open VLD, N-VA of CD&V minder duidelijk.'

De nieuwjaarsboodschap van N-VA-voorzitter Bart De Wever zaterdag in Mechelen heeft MR-minister-president van de Franse Gemeenschap Pierre-Yves Jeholet niet echt kunnen overtuigen: 'Hij zegt dat hij beschikbaar is, maar ik denk niet dat hij dat in het verleden systematisch heeft bewezen', verklaarde hij zondag in "C'est pas tous les jours dimanche" op RTL-TVi. Jeholet zei getroffen te zijn door de gladde toon van de toespraak van De Wever. Die toon is erg veranderd tegenover de Franstaligen en de sociaaleconomische hervormingen. 'Indien dit discours van bij het begin geklonken had, was men misschien niet waar we vandaag staan', vond de MR'er. Hij wees nog op de vrees van N-VA om uit de federale meerderheid te vallen. 'Ik denk dat N-VA zich met een reeks van uitspraken en voorwaarden, zichzelf misschien in moeilijkheden heeft gebracht.' De minister-president wilde zich niet uitlaten over mogelijke meerderheden op de vooravond van het bezoek van de informateurs aan de koning. 'De bal ligt in het kamp van de Vlaams partijen', meende Jeholet, die eraan herinnerde dat de Franstaligen partijen hebben bewezen dat ze zich achter één nota kunnen scharen. 'Aan Vlaamse kant is dat bij Open VLD, N-VA of CD&V minder duidelijk.'