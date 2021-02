Plastisch chirurg Jeff Hoeyberghs moet zich voor de correctionele rechtbank verantwoorden voor seksisme en discriminatie na zijn uitspraken aan de UGent in 2019. Dat heeft de raadkamer in Gent beslist.

Op uitnodiging van de conservatieve Vlaamse studentenvereniging Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond (KVHV) gaf Hoeyberghs op 4 december 2019 een lezing aan de UGent waarin hij een reeks seksistische opmerkingen maakte. Zo zei hij onder meer: 'Vrouwen willen wel de privileges van de mannelijke bescherming en geld. Maar ze willen wel niet meer hun benen opendoen' en 'Je kan een vrouw niet als gelijke behandelen zonder haar slaaf te worden'.

Beelden van de lezing werden online geplaatst en er liepen meer dan 1500 klachten binnen bij het Instituut voor gelijkheid van vrouwen en mannen.

De UGent distantieerde zich eerder uitdrukkelijk van de uitspraken van Hoeyberghs. De studentenvereniging KVHV werd een tijdlang geschorst en het bestuurscollege van de Gentse universiteit beschouwde de uitlatingen als 'aanstootgevend en walgelijk'. Het parket startte een onderzoek naar de uitspraken en vroeg vrijdag aan de Gentse raadkamer om Hoeyberghs te verwijzen naar de correctionele rechtbank voor het overtreden van de wet ter bestrijding van seksisme in de openbare ruimte en de wet ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen.

'Subversief'

De verdediging van Hoeyberghs wou de buitenvervolgingstelling, omdat het zou gaan om meningen die 'subversief', maar niet strafbaar zouden zijn. Hoeyberghs verklaarde aan VTM voor de behandeling door de raadkamer dat hij onschuldig is. 'Ik denk dat Gent een dokter nodig heeft. Dit is een beerput geworden van een gestoord extremisme. En we gaan er met z'n allen iets moeten aan doen, want ze verzeiken ons leven.'

De raadkamer besliste vrijdagnamiddag dat Hoeyberghs zich voor de rechtbank moet verantwoorden. Het proces kan vermoedelijk binnen enkele weken ingeleid worden.

Op uitnodiging van de conservatieve Vlaamse studentenvereniging Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond (KVHV) gaf Hoeyberghs op 4 december 2019 een lezing aan de UGent waarin hij een reeks seksistische opmerkingen maakte. Zo zei hij onder meer: 'Vrouwen willen wel de privileges van de mannelijke bescherming en geld. Maar ze willen wel niet meer hun benen opendoen' en 'Je kan een vrouw niet als gelijke behandelen zonder haar slaaf te worden'. Beelden van de lezing werden online geplaatst en er liepen meer dan 1500 klachten binnen bij het Instituut voor gelijkheid van vrouwen en mannen. De UGent distantieerde zich eerder uitdrukkelijk van de uitspraken van Hoeyberghs. De studentenvereniging KVHV werd een tijdlang geschorst en het bestuurscollege van de Gentse universiteit beschouwde de uitlatingen als 'aanstootgevend en walgelijk'. Het parket startte een onderzoek naar de uitspraken en vroeg vrijdag aan de Gentse raadkamer om Hoeyberghs te verwijzen naar de correctionele rechtbank voor het overtreden van de wet ter bestrijding van seksisme in de openbare ruimte en de wet ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen. De verdediging van Hoeyberghs wou de buitenvervolgingstelling, omdat het zou gaan om meningen die 'subversief', maar niet strafbaar zouden zijn. Hoeyberghs verklaarde aan VTM voor de behandeling door de raadkamer dat hij onschuldig is. 'Ik denk dat Gent een dokter nodig heeft. Dit is een beerput geworden van een gestoord extremisme. En we gaan er met z'n allen iets moeten aan doen, want ze verzeiken ons leven.'De raadkamer besliste vrijdagnamiddag dat Hoeyberghs zich voor de rechtbank moet verantwoorden. Het proces kan vermoedelijk binnen enkele weken ingeleid worden.