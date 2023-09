Jeff Hoeyberghs finaal veroordeeld voor seksisme en aanzetten tot haat

Het cassatieberoep dat plastisch chirurg Jeff Hoeyberghs had ingesteld tegen zijn veroordeling voor seksisme en het aanzetten tot haat en discriminatie, is door het Hof van Cassatie verworpen.

Dat meldt het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen, dat zich burgerlijke partij had gesteld in het dossier. Hoeyberghs was door het Gentse hof van beroep veroordeeld tot een geldboete van 1.000 euro.

Hoeyberghs gaf in december 2019 op uitnodiging van de Vlaamse studentenvereniging Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond (KVHV) een lezing aan de UGent. Daar zei hij onder meer: ‘Vrouwen willen wel de privileges van de mannelijke bescherming en geld. Maar ze willen wel niet meer hun benen opendoen’. En: ‘Je kan een vrouw niet als gelijke behandelen zonder haar slaaf te worden.’

Beelden van de lezing werden online geplaatst en er liepen uiteindelijk 1.489 meldingen binnen bij het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen. Ook het gelijkekansencentrum Unia kreeg 152 meldingen binnen.

De Gentse correctionele rechtbank legde Hoeyberghs een gevangenisstraf van tien maanden op, waarvan de helft met uitstel, en een effectieve geldboete van 8.000 euro. De chirurg ging in beroep, en volgens zijn verdediging was er enkel een uiting van een mening en was er geen sprake van aanzetten tot haat of geweld. Het Gentse hof van beroep volgde daarin voor het grootste deel van de uitspraken, maar oordeelde dat drie passages wel strafbaar waren.

‘Dit vonnis erkent dat er grenzen zijn aan de vrije meningsuiting, zoals er aan elk mensenrecht grenzen zijn’, zegt Liesbet Stevens, adjunct-directeur van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen. ‘Vrouwen publiekelijk als groep of specifieke vrouwen met naam en toenaam louter omwille van hun vrouw-zijn beledigen en als minderwaardig voorstellen, draagt bij aan het ontwikkelen van een negatieve houding tegenover vrouwen in de maatschappij. Dit laat de wet niet toe.’