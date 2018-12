Jean-Pierre Van Rossem: de oplichter die zijn revanche zocht op de 'sjoemelende' politiek

Het toch nog onverwachte overlijden van Jean-Pierre Van Rossem is niet onopgemerkt voorbijgegaan. De meeste bijdragen over de man focussen op zijn excentrieke levensstijl: zijn talrijke Ferrari's, het geld dat hij rondstrooide tussen grabbelende publiek, zijn aanwezigheid in de Formule Eén, zijn wanhopige (plannen tot) relaties met mooie vrouwen, of althans met dames die ooit de cover van P-Magazine sierden, zijn mislukte poging om het lichaam van zijn overleden tweede echtgenote in een 'frigograf' te mogen bewaren, en in de politiek de herrie die veroorzaakt werd toen hij in 1993 de eedaflegging van Albert II in de war stuurde, zeker een minuut of twee.

