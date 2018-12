Jean-Pierre Van Rossem (73) is overleden

Dat melden onder andere de Showbizzsite en VTM NIEUWS.

De gewezen beursgoeroe sukkelde al lang met zijn gezondheid. Hij werd dinsdag nog met spoed overgebracht van zijn appartement in Kapelle-op-den-Bos naar het ziekenhuis.

De precieze doodsoorzaak is nog onbekend.

Veroordeling

Van Rossem werd begin november nog door de Brusselse correctionele rechtbank veroordeeld tot een effectieve gevangenisstraf van twee jaar, 12.000 euro boete en 390.000 euro verbeurdverklaring. Volgens de rechter maakte Van Rossem, die in beroep gaat, zich schuldig aan valsheid in geschrifte, witwassen, belastingfraude en oplichting.

Van Rossem had officieel een klein pensioen, maar hield er een royale levensstijl op na, die hij volgens het gerucht bekostigde met verduisterd geld.

Biografie

Jean-Pierre Van Rossem werd op 29 mei 1945 in Brugge geboren en studeerde economie en wiskunde, en econometrie in de Verenigde Staten. Hij was onder meer bankbediende, assistent aan de universiteit van Gent, repetitor, freelancejournalist voor Humo en parlementslid.

Als economist hield Van Rossem zich bezig met het opstellen van econometrische modellen voor de staatsboekhouding. Naar eigen zeggen voorspelde hij daarmee jaren op voorhand de oliecrisis van 1974 en de daarbijhorende torenhoge werkloosheid.

Aangezien de politieke verantwoordelijken blijkbaar weinig boodschap hadden aan zijn werk, besloot hij uiteindelijk zijn macro-economische modellen tot eigen profijt uit te proberen op de beurs. In de tweede helft van de jaren 80 kwam Van Rossem in het nationale en internationale nieuws als beleggingsadviseur met Moneytron, miljardair, verzamelaar van Ferrari's en sponsor-eigenaar van Formule 1-renstal Onyx.

Ook dat bleef echter niet duren en in juni 1990, enkele weken na zijn huwelijk, riep het beurswonder zelf een persconferentie bijeen om 'zijn val' bekend te maken. Korte tijd later werd hij in verdenking gesteld van valsheid in geschrifte, misbruik van vertrouwen en uitgifte van ongedekte cheques, en verdween hij (een eerste keer) voor een poosje achter de tralies.

Van die gedwongen rust maakte de lijvige ex-miljardair gebruik om een nieuwe carrière als schrijver te starten. Zijn eerste boek 'Staat in staat van ontbinding' werd een bestseller en werd binnen het jaar gevolgd door verscheidene andere.

In 1991 deed Van Rossem zijn intrede in de politiek met het nogal heterogene gezelschap R.O.S.S.E.M. De partij nam deel aan de federale parlementsverkiezingen en haalde vier zetels, drie in de Kamer en één in de Senaat. Van Rossem nam zelf in de Kamer zitting.

Vive la République Europe! Vive Julien Lahaut!

In navolging van Julien Lahaut, die in 1950 de beëdiging van koning Boudewijn verstoorde, riep Van Rossem in 1993 'Vive la République Europe! Vive Julien Lahaut!' bij de beëdiging van koning Albert II in het parlement.

Wegens valsheid in geschrifte, bedrieglijke bankbreuk en misbruik van vertrouwen veroordeelde de correctionele rechtbank van Antwerpen Van Rossem in februari 1995 bij verstek tot vijf jaar cel, de maximumstraf. De rechtbank oordeelde onder meer dat het Moneytron-beleggingssysteem van Van Rossem bedrog was. Gedupeerde beleggers kregen schadevergoedingen gaande van 5,3 miljoen (ruim 131.000 euro) tot 28 miljoen Belgische frank (bijna 700.000 euro) toegewezen, terwijl 6,5 miljoen frank (ruim 161.000 euro), zes Ferrari's en een Lamborghini van Van Rossem verbeurdverklaard werden.

Het vonnis werd in verzet, in beroep en in cassatie bevestigd, waardoor de voormalige politicus - hij was in mei 1995 uit de politiek gestapt - in december 1997 voor de tweede keer in de gevangenis werd opgesloten. In juli 1999 kwam Van Rossem voorwaardelijk vrij.

Tien jaar later gaf de gewezen beursgoeroe te kennen dat hij in 2011 weer wou deelnemen aan de federale verkiezingen, maar dat plan viel in het water doordat de verkiezingen vervroegd werden naar juni 2010.

Van Rossem was gehuwd met Nicole Annys, die in 1989 overleed. Annys was de moeder van Van Rossems oudste zoon. Later hertrouwde hij met Rachida Bettar, die ook een zoon van hem heeft. Na twintig jaar samenleven ging het paar uiteen.