Jean-Marie Dedecker verwacht vervroegde verkiezingen met Pasen en acht een nieuw kartel tussen N-VA en CD&V niet uitgesloten.

'Het zou een ideaal moment zijn om opnieuw uit te pakken met Lijst Dedecker (LDD).' Jean-Marie Dedecker verwacht niet alleen vervroegde verkiezingen, hij bereidt zich er al mentaal op voor. Het onafhankelijke Kamerlid - bij de verkiezingen in mei 2019 goed voor bijna 41.000 voorkeurstemmen - aarzelt nog over wat hij zal doen: opnieuw de West-Vlaamse N-VA-Kamerlijst duwen, of zijn eigen partij wakker kussen. Waarom denkt u dat LDD levensvatbaar zou zijn? Jean-Marie Dedecker:Mijn politieke buikgevoel zegt me dat ik succes zou kunnen hebben als partij tussen de gevestigde waarden en Vlaams Belang in. Mensen zijn heel misnoegd over de aanslepende regeringsvorming. Bij de volgende verkiezingen vrees ik dat Vlaams Belang 25 procent haalt. Daar hebben de Franstalige partijen trouwens alle belang bij. Hoezo? Dedecker:Hoe groter Vlaams Belang, hoe kleiner het soortelijk gewicht van de andere Vlaamse partijen. Tenminste, zolang het cordon sanitaire bestaat. Ik blijf erbij dat het een gemiste kans is dat de N-VA bij de Vlaamse regeringsvorming geen front heeft gevormd met Vlaams Belang. Volgens Servais Verherstraeten (CD&V) praten politici beter niet te veel over nieuwe verkiezingen. Zo smelt het vertrouwen rond de tafel weg, zei hij in De Zevende Dag. Dedecker:Over welk vertrouwen heeft hij het? Ik zie geen enkele toenadering. Alleen veel show zolang de camera's draaien, maar achter de schermen gebeurt er niets. Er valt nochtans te praten met de PS. Een deal met Paul Magnette (PS) is mogelijk? Dedecker:Ja. De Parti Socialiste is een machtspartij, ze zou toegevingen kunnen doen op communautair vlak. Maar MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez profileert zich als de grote nationalist. Hij en Magnette zitten al in campagnemodus, ze verkopen alleen nog verkiezingspraat. Zo kun je niet onderhandelen. Meerdere toppolitici waarschuwen dat vervroegde verkiezingen het einde van België kunnen inluiden. Dedecker:Het land ís al onregeerbaar. Ik zit er als parlementslid middenin. Kijk naar alle economische cijfers: het is genoeg geweest. België zit in palliatieve zorg, het is nu tijd voor euthanasie. Laat de boel maar eens tot ontploffing komen. De Franstaligen moeten dan wel aan de tafel komen om over een nieuwe constructie van België te spreken. Denkt u dat het echt onmogelijk is dat de N-VA alsnog in zee gaat met de PS? Dedecker: Elke partij die nu regeert, begint aan een zelfmoordmissie. Zie de staatsschuld, zie het budgettaire gat van 12 miljard euro. Wie gaat dat betalen? En hoe? De CD&V blijft volhouden dat ze niet wil regeren zonder de N-VA. Dedecker: Wat is het woord van de CD&V waard? Ik denk dat het intern bij de CD&V echt aan het kantelen is. Hilde Crevits is een schaduwvoorzitter. De alliantie tussen haar en N-VA-voorzitter Bart De Wever is heel sterk. Sterker dan die tussen De Wever en CD&V-voorzitter Joachim Coens. Kan die alliantie uitmonden in een nieuw kartel? Dedecker: Een kartel zou kunnen, ja. Er is veel toenadering en er zijn zaken aan het rijpen. Let wel: een nieuw N-VA/CD&V-kartel hoeft niet op mij te rekenen. ( lacht)