Jean-Marc Nollet voorgesteld als nieuwe covoorzitter Ecolo

Covoorzitter Patrick Dupriez liet na de lokale verkiezingen weten zijn functie te willen neerleggen. 'Ecolo heeft meer dan ooit nood aan een team van sterke, toegewijde covoorzitters. Om strikt persoonlijke redenen ben ik ervan overtuigd dat ik daar geen deel van kan uitmaken', klonk het.

Volgens Khattabi is Nollet het best geplaatst om de partij, na een goed resultaat op 14 oktober, naar een overwinning van de federale en regionale verkiezingen in mei te leiden. De leden mogen zich op 9 november uitspreken over de kandidatuur.