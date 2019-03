Jean-Denis Lejeune kandidaat voor CDH

Daarmee maakt de vader van Julie Lejeune, een van de slachtoffers van Marc Dutroux, een goede kans om verkozen te raken in het Waals parlement. Waals minister Alda Greoli trekt de lijst.

CDH-voorzitter Maxime Prévot maakt vrijdagmorgen de namen bekend van de lijsttrekkers in de provincie Luik. In Wallonië tellen bij de regionale verkiezingen geen provinciale, maar kleinere kieskringen. Zo zal in de kieskring Verviers minister van Onderwijs Marie-Martine Schyns de lijst trekken

Op de Kamerlijst in de provincie Luik staat Kamerlid Vanessa Matz bovenaan, gevolgd door Jean-Paul Bastin. Dat is de burgemeester van Malmedy, die het onlangs tot ondervoorzitter van de partij schopte. Het CDH heeft momenteel vijf parlementsleden in de provincie Luik: twee in de Kamer en drie in het Waals parlement.

Het wordt een serieuze taak voor de Franstalige humanisten om dat resultaat op 26 mei te evenaren.