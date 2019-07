Han Renard is redacteur bij Knack

De voor Wallonië nadelige financieringswet moet al tijdens de federale regeringsvorming op tafel komen, zegt gewezen Waals minister-president Jean-Claude Van Cauwenberghe (PS).

Het zou Jean-Claude Van Cauwenberghe niet verbazen als de huidige politieke impasse op federaal niveau het beruchte wereldrecord van 541 dagen in 2010 en 2011 zou breken. 'De N-VA schuift het confederalisme als enige optie naar voren en wekt de indruk dat ze dat alleen met de PS kan verwezenlijken. Zo brengt de N-VA ons natuurlijk danig in verlegenheid. Het helpt ook niet dat de N-VA dat confederalisme nu concreet heeft ingevuld. Doordat het mysterie rond het begrip is weggehaald...