Gefocust blijven is geen eitje. De Nederlandse professor cognitieve psychologie Stefan van der Stigchel geeft in het boek Grip op je aandacht tips die ook na de lockdown nog nuttig zullen zijn.

Ik weet niet hoe het met u zit, maar persoonlijk raak ik nogal makkelijk in een flow. Dat klinkt zweverig, maar het is - we citeren hier alvast even Stefan van der Stigchel - 'een soort opperste staat van concentratie, waarin je alleen nog maar voor die ene taak aandacht hebt, alsof je er één mee bent geworden'. Ondergetekende bevindt zich misschien in een luxepositie, als thuiswerkende journalist. Want het is natuurlijk makkelijk om in zo'n flow te raken als je rustig zit te schrijven, zonder baas of collega's die om de haverklap op je schouder tikken om een praatje te slaan of een 'extreem dringende' taak in je bakje te schuiven. Al eindigde die luxesituatie drie maanden geleden vrij abrupt, toen de scholen sloten en iedereen in zijn kot werd gezet. Een kleuter die met lijm en verf staat te zwaaien is pas écht funest voor wie op zoek is naar flow. Gelukkig staan er in Grip op je aandacht 49 tips om die concentratie op te krikken. Want laat u niets wijsmaken: dat wij mensen tegenwoordig nog maar de aandachtsspanne van een goudvis zouden hebben, met dank aan smartphones en sociale media, is je reinste onzin. We moeten onze 'concentratiespier' gewoon trainen, benadrukt Van der Stigchel. En daarvoor zijn de juiste omstandigheden cruciaal. Te beginnen met een geschikte werkomgeving. U hoeft in huis geen klinisch kantoor te installeren zonder enige vorm van afleiding. Een aantal persoonlijke objecten - een foto van uw partner, het laatste knutselwerkje van uw kleuter, u kiest zelf maar - strekken zelfs tot aanbeveling. Volgens de auteur geven ze extra motivatie: ze kunnen u eraan herinneren waarom u keihard zit te werken én ze maken u blij, wat op zich de concentratie al opkrikt.De allereerste tip in het boek is misschien wel de belangrijkste: breng ritme in uw dagen. Blijf niet tot de middag in bed liggen om dan sloom en in pyjama door uw agenda te bladeren, om te ontdekken dat die eerste Zoom-vergadering al voorbij is. Maak vooraf een plan en verdeel uw dag in blokken met soortgelijke taken. Twee uur om gefocust te werken, één uur om te mailen, één uur om te vergaderen, enzovoort. Om u ook aan dat plan te houden, is het cruciaal dat u niet bij elke ping van uw computer of smartphone opschrikt. Schakel dus uw notificaties uit en stel een out-of-officebericht in. Het is perfect aanvaardbaar om uw mails maar één of twee keer per dag te lezen en te beantwoorden. Nog een handige tip: creëer, in uw eentje of samen met collega's, een nieuw e-mailadres (ditkanechtnietwachten@bedrijf.nl, aldus de suggestie uit het boek). In het out-of-officebericht verwijst u dáárnaar voor dringende vragen. Ook afspraken maken met uw team - of uw huisgenoten - is cruciaal. Spreek af wie wanneer ongestoord mag werken. Maar terug naar uw thuiskantoor. Om over te schakelen op blokken van diepe focus, is het handig om een 'aandachtsritueel' te bedenken. Volgens Van der Stigchel telde Beethoven elke ochtend precies 60 koffiebonen voor zijn verse kopje, alvorens hij urenlang aan het componeren sloeg. Als u een volautomatische koffiemachine hebt, kan een kopje zetten en leegdrinken volstaan om uw brein voor te bereiden. Al doet u dat beter niet té vaak, en op de juiste momenten bovendien: een 'cafeïnestrategie' is volgens het boek onontbeerlijk (drink het vlak voor het moment dat u het echt nodig hebt). Voor pauzes geldt overigens hetzelfde. De ideale break is een wandeling in de natuur: ideaal op telewerkdagen. Al moet u wel een bekende route nemen, zodat u uw brein niet overbelast omdat u de weg niet meer terugvindt. Volgens Van der Stigchel maak u zo uw werkgeheugen in één keer leeg, als met 'een soort deleteknop'. En tot slot: áls u de flow vindt, moet u die ook respecteren. Als dat om tien uur 's avonds gebeurt, werk dan gerust tot diep in de nacht door. Die eerste Zoom-vergadering zit u dan toch maar in pyjama uit.