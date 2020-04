Tijdens de coronacrisis speelt Jef Neve elke dag om 17.30 uur een miniconcert thuis, te volgen via Facebook. Maar hoe is hij als mens? Om deze 20 vragen te beantwoorden, had hij 17 minuten en 23 seconden nodig.

Hoe gaat het met u? Ik probeer er zoals de meeste mensen het beste van te maken, door veel te sporten en te werken. Er lagen nog wat composities op de plank die ik nu kan afmaken. Al zal ik binnenkort op zoek moeten naar creatieve manieren om mijn dag te vullen. Met wie hebt u de voorbije 24 uur fysiek contact gehad? Alleen met mijn man. Maakt het coronavirus u bang? Ik ben verschrikkelijk bang voor alle kwetsbare mensen rondom me. Hoewel ik niet gelovig ben, maak ik toch elke avond een kruisteken: laat hen alstublieft gespaard blijven. Hebt u het gevoel dat we ons in een oorlogssituatie bevinden? Nee, toch zeker niet in België. Maar ik besef dat ons geluk heel broos kan zijn. Als straks de haven van Antwerpen en de transportsector zouden stilvallen, zou het snel kunnen keren. Kent u iemand die besmet is met het virus? Ik heb toch een aantal vrienden die nu in quarantaine zitten, uit voorzorg. Hoe gaan uw kinderen om met deze crisis? Voor zover ik weet heb ik er geen. Doet u iets bijzonders voor uw buren? Eigenlijk niet, maar ze zijn voorlopig allemaal kerngezond. Er heerst nu wel een soort communegevoel: we zwaaien naar elkaar vanaf het balkon en applaudisseren samen om 20 uur. En ik merk dat ze mijn miniconcertjes ook enorm appreciëren. Welke tv-series raadt u aan om de dag mee door te komen? Nu kijk ik naar Chef's Table op Netflix. Het is heerlijk om te zien hoe gepassioneerd die chefs zijn door wat ze op tafel toveren, en welke weg ze hebben afgelegd. Welke boeken komen van pas in deze verwarrende tijden? Ik ben nog niet aan lezen toegekomen. Maar afgelopen zomer las ik De Bourgondiërs van Bart Van Loo: een fantastisch, zeer levendig geschreven boek. Het voelt alsof je er als lezer zelf bij bent. Welke podcasts raadt u aan om de tijd te doden? De Klara-podcast Beethoven van Jan Caeyers. Die gaat over zijn muziek, maar toch vooral over het jongetje dat opgroeide in Duitsland en de man die op het einde van de 18e eeuw naar Wenen trok om daar zijn weg te zoeken. Heel herkenbaar. Hoe bent u van plan uzelf fit te houden? Joggen, joggen, joggen. Ik loop elke dag tussen de 10 en de 16 kilometer. Al zou ik ook wat aan mijn spieren willen werken - ik merk dat m'n buik dikker wordt - maar ik heb geen fitnesstoestellen in huis. Bent u een winnaar, verliezer of valsspeler bij gezelschapsspellen? Meestal een verliezer. Bij een quiz ben ik degene die het antwoord wel ziet hangen, maar bij wie het niet doorsijpelt. Durft u nog te kussen? Ja, maar enkel met mijn man. Praat u meer met uw huisdier dan vroeger? Ik heb er geen. Vijf jaar geleden had ik een goudvis, maar daar heb ik niet bijster veel mee gecommuniceerd. Hoe houdt u contact met uw ouders? Via FaceTime. 's Avonds combineren we dat dan met een spelletje Yahtzee. Belegt u? Zo ja: hebt u al geld gewonnen aan deze crisis? Nee, ik ben geen belegger. Maar helaas heb ik tijdens deze crisis al heel veel inkomsten aan mijn neus zien voorbijgaan. Het lijkt een financieel fiasco te worden. Wat wilt u zeker doen als de lockdown voorbij is? Naar een lekker restaurant gaan met vrienden. En zo snel mogelijk weer op een podium staan en voor een live publiek spelen. Boezemt de toekomst u angst in? De lange termijn niet. Maar de minder verre toekomst - en de bijbehorende onzekerheid - maakt me wel een beetje angstig. Heeft deze crisis ook mooie kanten? Zeker. Mensen luisteren meer naar elkaar en durven hun eigen ego aan de kant te schuiven. En ze denken na over wat echt van tel is in dit leven. Ik hoop dat we ons na deze crisis eens goed zullen bezinnen over wie we welk loon geven. De zorgsector verdient absoluut een grotere appreciatie.