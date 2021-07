Naima Joris is zangeres. Ze staat deze zomer onder meer op Gent Jazz en in OLT Rivierenhof. Maar hoe viert zij vakantie? Om deze twintig vragen te beantwoorden, had zij 23 minuten en 6 seconden nodig.

Hoeveel dagen vakantie neemt u?

...

Hoeveel dagen vakantie neemt u? Ik voel me gezegend dat ik deze zomer veel mag optreden, dus vakantiedagen zijn nu niet echt mijn prioriteit. Hoe volgt u het nieuws als u op vakantie bent? Ik volg het nieuws niet, omdat ik anders depressief word. Als er iets is wat ik echt moet weten, komt het wel via anderen tot bij mij. Wat is uw mooiste vakantieherinnering? Na de dood van mijn zus trok ik naar ons ouderlijk huis in Zuid-Frankrijk. Daar zat ik vaak op mijn lievelingsplekje aan zee. Door dat verlies had ik een enorme klap gekregen, maar op dat moment voelde ik me plots ook heel dankbaar voor het leven. Wat is uw slechtste vakantieherinnering? Dat zijn vooral de vakanties waar veel ruzie werd gemaakt. Met je lief op reis vertrekken als de relatie niet goed zit: niet proberen. Welke boeken neemt u dit jaar mee? Oude kennis voor nieuwe tijden van Yurek Onzia. Daarin bundelt hij de lessen die hij leerde van Joska Soos (1921-2008), een bekende sjamaan. En ik ben eindelijk begonnen in Sapiens van Yuval Noah Harari. Hebt u tijdens de voorbije lockdown nieuwe plekken ontdekt in eigen land? Zeker! Of eerder: in Nederland, wat voor mij ook aanvoelt als eigen land. Tijdens de lockdown verbleef ik bij mijn tante, op de plek waar vroeger mijn grootouders woonden. Als kind speelde ik daar aan een meertje, maar nu ontdekte ik pas dat je er ook een heel mooie boswandeling kunt maken. Hebt u ooit iets in het buitenland gedaan wat u nooit in België zou doen? Photobomben bij andere toeristen. Denkt u soms nog terug aan een vakantieliefde? Als 9-jarige was ik op vakantie in India en bij het zwembad zat een hele mooie jongen op wie ik compleet verliefd werd. Maar ik durfde hem nooit aan te spreken. Overweegt u in de zomer soms uw leven helemaal om te gooien? De meeste mensen dromen dan van een spannender leven, maar voor mij mag het gerust saai en standvastig zijn. De laatste jaren waren al spannend genoeg. Nee dus. Bent u weleens alleen op vakantie geweest? Vorig jaar ben ik in mijn eentje met de camionette naar de zuid-westkust van Frankrijk gereden. Chillen, surfen en op het naaktstrand liggen. Denkt u veel aan uw werk tijdens uw vakantie? Mijn werk is vakantie. Voor welk zomerfestival hebt u al tickets op zak? Ik hou niet zo van te veel mensen op één plaats, dus ik ben altijd blij als ik backstage kan. Ik kijk vooral uit naar de Kampvuurconcerten in het Kasteel van Horst. Daar speel ik voor het eerst samen met Rosa Butsi. Bent u gelukkiger tijdens de vakantie dan door het jaar? Iedereen is toch gelukkiger als de zon schijnt? Voor welke atleet gaat u zeker voor het scherm zitten tijdens de Olympische Spelen? Ik kijk nooit naar sport, behalve boogschieten en kunstschaatsen. Die sporten zijn zo prachtig en symmetrisch dat ik er meteen rustig van word. Wat hebt u geleerd tijdens de lockdowns? Je hebt geen idéé! Een band leiden, repeteren, samenwerken... Mijn carrière is begonnen tijdens de lockdown, dus ik heb heel veel geleerd. Hebben de lockdowns u vriendschappen gekost? Nee, er zijn er zelfs bijgekomen. Stel dat u er het budget voor hebt: waar koopt u een tweede verblijf in eigen land? In de Ardennen. Al is de zee ook tof, dus ik twijfel. En in het buitenland? Ik zou liever een super-de-luxe camper kopen, zodat ik naar heel veel plaatsen kan reizen. Stel dat u zich definitief in het buitenland kunt vestigen: in welk land gaat u wonen? Dat maakt me niet uit, zolang mijn lief maar mee wil. Welke politicus wenst u een verkwikkende vakantie toe? Georges-Louis Bouchez, omdat hij pleit voor een basisinkomen.