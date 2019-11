Jazz over vluchtelingen: 'Verder van de mening, dichter bij de mens'

Drummer Simon Plancke maakte een album, boek én voorstelling over vluchtelingen in Duinkerke en Brussel. 'Het bezoek aan het kamp was een bijna absurde ervaring.'

'Ik wilde de levens van vluchtelingen zo breed mogelijk kaderen.' © FREDERIK VAN DEN BROECK

Onder de noemer De Koffie van Morgen lanceert drummer Simon Plancke een album, een boek én een JazzLab-tournee langs de Vlaamse cultuurhuizen. Le Ravage d'Ali Baba brengt het verhaal van vluchtelingen in Duinkerke en Brussel. 'De ene toeschouwer zal komen voor het sociale verhaal, de andere voor de jazz. Daar was het me om te doen: mensen samenbrengen.'

...

