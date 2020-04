Vlaams minister-president Jan Jambon roept op om de coronamaatregelen nauwgezet op te blijven volgen. 'We zijn er nog niet', zei Jambon in het VTM Nieuws. Jambon begrijpt dat sommige mensen het moeilijk krijgen met de coronabeperkingen. Maar het is te vroeg om de teugels te laten vieren. 'Het gaat nog niet, het kan nog niet, het mag nog niet.'

Woensdag maakt de Nationale Veiligheidsraad een evaluatie van de maatregelen in de strijd tegen het coronavirus. Normaal gezien komt er dan ook een antwoord op de vragen rond de scholen, evenementen, reizen, enzovoort. Minister-president Jan Jambon wil in de eerste plaats luisteren naar de adviezen van de gezondheidsexperten. 'Maar ik denk dat de maatregelen zoals ze nu zijn, nog een tijd zullen aangehouden worden', aldus Jambon.

Jambon hoopt dat er 'binnen afzienbare tijd' een versoepeling van de maatregelen kan komen, maar waarschuwt net als verschillende gezondheidsexperts voor een verslapping in de naleving van de huidige maatregelen. 'De oproep aan de mensen blijft om de maatregelen nauwgezet na te leven', aldus Jambon.

Jambon nam het in het studiogesprek bij VTM ook op voor zijn minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V). Die laatste kreeg de voorbije week kritiek voor de aanpak van de crisis in de Vlaamse woonzorgcentra. 'Nee, Wouter Beke is niet te laat in gang geschoten.' Volgens Jambon heeft Beke wel degelijk snel en adequaat ingegrepen. 'Dit is een crisis zoals we die nog nooit gezien hebben. Ik neem het niet dat hij (Beke, red.) met de vinger wordt gewezen.'

