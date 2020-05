Vlaams minister-president Jan Jambon roept de Vlaming op 'burgerzin' te tonen in de volgende fase van de exitstrategie. 'Maak gebruik van het bezoekrecht, geniet zondag van moederdag, maar doe dat binnen de beperkingen die opgelegd zijn', aldus Jambon op de persconferentie van de Vlaamse regering. Als burgers de regels niet respecteren, is het risico dat de versoepeling moet worden teruggedraaid, aldus Jambon.

De Veiligheidsraad besliste eerder deze week om de lockdown verder te versoepelen. Vanaf maandag 11 mei mogen alle winkels opnieuw de deuren openen en vanaf zondag 10 mei mag elk gezin vier andere mensen thuis ontvangen, maar wel altijd dezelfde vier mensen.

Vlaams minister-president Jan Jambon roept de Vlaming op 'burgerzin' te tonen. Zo vraagt hij om 'nauwgezet' om te gaan met de spelregels, en bijvoorbeeld nog niet op zaterdag al te starten met het ontvangen van bezoek. 'Het is door nauwgezet met die maatregelen om te gaan dat we ze nadien verder kunnen versoepelen. Zo kunnen we telkens stapjes zetten richting het normale', aldus Jambon.

De Vlaamse regeringsleider waarschuwt ervoor om niet te laks om te springen met de regels. 'Het is door de regels te vrij te interpreteren dat we in een situatie komen die niemand wil en waarbij we de versoepeling moeten terugdraaien'. 'Maak gebruik van bezoekrecht, geniet van moederdag, maar doe dat binnen de beperkingen die opgelegd zijn', aldus Jambon.

