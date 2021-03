Als het ene gewest veel sneller of trager zou vaccineren dan het andere, dreigt er volgens Vlaams minister-president Jan Jambon 'een probleem'. 'In het ene gewest zouden dan versoepelingen aangewezen zijn, terwijl dat in een ander gewest niet zou kunnen. We komen op een kritisch punt als er dat soort grote discrepanties zijn in de vaccinatiestrategie', dat heeft Jambon dinsdag gezegd in het Vlaams Parlement.

Minister-president Jambon kwam in het Vlaams Parlement tekst en uitleg geven over de beslissingen die afgelopen vrijdag zijn genomen op het Overlegcomité. De meeste vragen gingen over dingen die vrijdag niet zijn beslist op dat Overlegcomité.

Zo herhaalde Jambon dat hij een 'koele minnaar' is van de avondklok en noemt hij die ingreep 'stilaan buiten proportie'. Maar de avondklok stond vrijdag niet eens op de agenda, moest hij toegeven. En dat deed bij sommige fracties de wenkbrauwen fronsen. 'Als u de avondklok disproportioneel vindt, waarom heeft u de afschaffing ervan dan niet op de agenda van het Overlegcomité gezet? ', vroeg Vlaams Belang-fractieleider Chris Janssens.

Ook andere fracties noemden het vreemd dat N-VA federaal wel een wetsvoorstel heeft ingediend over de avondklok, maar dat Jambon de kwestie niet geagendeerd heeft op het Overlegcomité. Volgens Jambon had zo'n agendering geen zin omdat er federaal een aantal partijen gewonnen blijven voor de avondklok en het Overlegcomité steeds in consensus beslist. Hij hoopt det N-VA-wetsvoorstel in de Kamer 'zaken in beweging kan zetten'. Jambon kreeg ook vragen over de 'kotbubbel'. Over die maatregel blijft er verwarring bestaan.

Volgens Jambon kunnen studenten die samen op kot zitten gezien worden als een huishouden. 'Maar het is aan minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden om een verduidelijkende richtlijn aan de politie te geven', aldus Jambon. Jambon herhaalde ook dat de Vlaamse regering graag had gehad dat de horecaterrassen al op 1 april geopend konden worden.

De Vlaamse regeringsleider begrijpt ook het ongenoegen van de kustburgemeesters en is bereid om met hen in gesprek te gaan. 'Ik sta intellectueel aan de kant van de kustburgemeesters. En het is tegen mijn zin, maar als er een verbod is, moet dat gehandhaafd worden', aldus nog Jambon.

Volgende week worden bijna 140.000 Vlamingen gevaccineerd

In de week van 15 maart worden in Vlaanderen 139.846 personen gevaccineerd tegen het coronavirus, dat zijn er ruim 40.000 meer dan deze week. Dat zei Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V) dinsdag in het Vlaams Parlement. Het Moderna-vaccin wordt binnen een aantal weken ook gebruikt in de vaccinatiecentra.

Volgende week wordt in de vaccinatiecentra gestart met het inenten van de brede bevolking. In eerste instantie zal gefocust worden op de oudsten, namelijk de 85-plussers. In die leeftijdscategorie worden er volgende week 18.900 prikjes gezet. Hun uitnodigingen zijn per brief verstuurd, met de mogelijkheid om contact op te nemen met het callcenter. Ook 76.700 eerstelijnszorgers krijgen volgende week een eerste prik. In totaal worden er, samen met de prikken voor de brede bevolking, in de vaccinatiecentra 95.600 vaccins gezet in de week van 15 maart, een stuk meer dan de 51.670 van deze week. In de woonzorgcentra worden volgende week 722 vaccins gezet, allemaal tweede dosissen. Voor het ziekenhuispersoneel zijn 18.900 tweede doses van het vaccin voorzien.

In de collectieve zorgvoorzieningen krijgen 20.748 mensen een eerste of tweede prik. Wat betreft de levering van vaccins, verloopt die van Pfizer volgens schema. Volgende week worden er 54 trays geleverd, wat overeenkomt met 63.180 doses. Vanaf 15 maart wordt ook overgaan tot de geleidelijke overgang van 13 hubs naar 5 hubs voor de leveringen naar vaccinatiecentra. Kwestie van de logistieke complexiteit te vereenvoudigen, aldus Beke.

Het Moderna-vaccin, dat nu vooral gebruikt wordt voor de vaccinatie van zorgpersoneel in ziekenhuizen, zal binnen enkele weken ook naar de vaccinatiecentra gaan. Deze week worden er 36.200 doses geleverd, volgende week staat er wel geen levering op het programma.

Het voorlopig leverschema van AstraZeneca voorspelt de komende week een stijgend aantal vaccins. Deze week worden er 28.400 doses geleverd, volgende week stijgt dat naar 53.800. In de week van 22 maart staat, op papier, een levering van 130.600 doses gepland.

