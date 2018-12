Jan Jambon: 'Premier mag naar Marrakesh, maar niet om pact goed te keuren'

Er komt een extra ministerraad over het VN-migratiepact op vraag van N-VA. Dat heeft CD&V-vicepremier Kris Peeters vrijdagmiddag verklaard aan de Wetstraat 16. Het is nog niet duidelijk wanneer die ministerraad zal plaatsvinden, maar dat zal wellicht gebeuren voor het vertrek van de premier naar Marrakesh.

Even later bevestigde N-VA-vicepremier Jan Jambon dat hij een extra ministerraad heeft gevraagd. Die zou er de komende uren of dagen moeten komen. Het is aan de premier om te bepalen wanneer de ministerraad plaatsvindt.

Volgens Jambon was de sfeer beter dan donderdag in de Kamer. "In de Kamer was de sfeer turbulent, maar hier onder de collega's was die zakelijk, professioneel."

De N-VA blijft wel bij haar standpunt: "De premier mag naar Marrakesh en naar New York, maar hij mag het pact niet goedkeuren". Open Vld-vicepremier Alexander De Croo had gehoopt "de pagina te kunnen omkeren" en vindt dat het dossier "goed aangepakt is". Over de val van de regering spreken is volgens De Croo "voorbarig". "De premier is bezig met bilaterales te doen en hij doet dat goed. Als blijkt dat men de pagina niet kan omkeren, moeten we zoeken naar andere oplossingen."

N-VA had vrijdag de agendering op de ministerraad gevraagd van het VN-migratiepact waar de partij zich tegen verzet. Na de ministerraad hield premier Michel ook bilaterale gesprekken met de vicepremiers.

De vraag is nu of formeel zal moeten worden vastgesteld dat er geen consensus bestaat tussen de regeringspartijen.

De stellingen binnen de meerderheid over het migratiepact liggen vast en werden donderdag door de goedkeuring van de resolutie in het parlement - en zeker tijdens het debat - extra benadrukt. MR, Open Vld en CD&V willen dat de regering het pact goedkeurt, terwijl N-VA het naar de prullenmand wil verwijzen.

Premier Charles Michel bevestigde donderdag dat hij naar Marrakesh zal gaan, maar voor de Vlaams-nationalisten kan hij daar niet het standpunt van de regering verkondigen.

De partij haalt aan dat de goedkeuring van het pact nooit formeel is gepasseerd binnen de ministerraad, en dat de premier dus grondwettelijk niet in naam van de regering kan praten. Liberalen en christendemocraten betwisten die lezing en benadrukken dat het thema de voorbije maanden wel degelijk op het politieke niveau is gelicht.

Volgens de VRT zou de partijtop van N-VA de hele nacht vergaderd hebben en 'geschandaliseerd' zijn over de gang van zaken gisteren. De partij zou dan ook vragen om de kwestie op de agenda van de ministerraad te zetten. Maar verwacht wordt ook dat premier Charles Michel alles zal doen om zijn regering te redden. Maar de marge om dat te doen, lijkt steeds smaller te worden.

'Ik ben geschrokken van de agressie gisteren in de kamer, de gretigheid waarmee naar opengrenzenpartijen gekeken werd. Dat was geen fraai schouwspel. Vooral van Open VLD en CD&V', reageerde staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken voor de microfoons van de VRT.

Of dat betektent dat de regering vandaag valt? 'Only God knows', zegt Francken.

Peeters: 'Zeer onwijs om resolutie naast ons neer te leggen'

Het zou "zeer onwijs" zijn mocht de regering de resolutie naast zich neerleggen die de Kamer donderdag met een tweederdemeerheid heeft goedgekeurd. Dat heeft CD&V-vicepremier Kris Peeters vrijdag verklaard voor aanvang van de ministerraad. Volgens zijn Open Vld-collega Alexander De Croo geeft de resolutie een "morele verplichting".

Dat een tweederdemeerderheid in de Kamer zich achter de tekst schaarde, "betekent heel veel", vindt Peeters. Hij meent ook dat, als premier Charles Michel naar Marrakesh gaat, hij dat doet "als eerste minister van dit land". Zijn partijgenoot en minister van Justitie Koen Geens lijkt het "onder deze omstandigheden normaal" dat ons land het pact zou goedkeuren. "Ik geloof in internationale samenwerking, ik geloof in Belgische samenwerking. Ik heb de voorbije jaren niets anders gedaan", aldus Geens. "Samenwerken is niet buigen of barsten".

Open Vld'er De Croo vindt het hoog tijd om de pagina om te keren. "Het is tijd om nu rond de tafel te gaan zitten. De tweedracht moet stoppen", luidde het. Wel gaf hij aan dat de resolutie een morele verplichting in zich draagt.

Indien N-VA de premier niet naar Marrakesh laat gaan, dan is er een groot politiek probleem, stelde CD&V-fractieleider Servais Verherstraeten in De Ochtend op Radio 1. Indien de premier wel kan gaan naar de Marokkaanse stad, waar wellicht niet wordt gestemd, dan heeft de eerste minister tien dagen de tijd om een oplossing te vinden alvorens de goedkeuring van het pact in New York plaatsvindt, zei hij. 'De klip van New York moet ontmijnd worden en dan kan de regering doorgaan tot het einde van de legislatuur', aldus Verherstraeten. Het spreekt volgens de fractieleider voor zich dat de premier daarvoor creativiteit aan de dag zal moeten leggen, maar ook dat het engagementen van N-VA zal vergen.

Francken: 'Wie zegt dat dit allemaal vrijblijvend is, dwaalt'

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken herhaalde vrijdagvoormiddag in een Facebook-post zijn kritiek op het VN-migratiepact. "Wie zegt dat dit allemaal vrijblijvend is, die dwaalt", stelt de N-VA'er. Het pact wel goedkeuren, komt volgens hem neer op het "willoos blijven ondergaan van migratie naar ons land".

Volgens hem past het pact in een soort stelselmatige afbouw van de soevereiniteit van landen. Dat bevoegdheden verschuiven van nationale staten naar internationale instellingen is volgens Francken een kwalijke zaak. "De afgelopen decennia werden tal van bevoegdheden van de nationale staat overgeheveld aan internationale instellingen. Die bevoegdheden gingen daardoor verloren, niet alleen voor België, maar ook voor het Vlaanderen van de toekomst, binnen een confederaal België".

Op die manier ontstaat er volgens Francken een internationaal "keurslijf". En dat keurslijf knelt volgens hem "nergens harder dan op het vlak van migratie". "De lijnen in migratie worden niet uitgezet door de Belgische wetgever, maar door de Europese. De eindbeslissing in repatriëringsdossiers, ook van criminelen en oorlogsmisdadigers, wordt niet genomen in Brussel, maar in Straatsburg".

Ook het migratiepact van de Verenigde Naties holt die soevereiniteit volgens Francken verder uit. "Het Marrakeshpact spreekt zich uit over vrijwel elke detailkwestie van migratie. Wie zegt dat dit allemaal vrijblijvend is, die dwaalt". Net daarom verzet zijn partij zich tegen het pact. "Want anders, gaan wij de tanker niet kunnen keren. Want anders, gaan wij de immigratie naar ons land willoos moeten blijven ondergaan", aldus nog Francken.