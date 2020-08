Vlaams minister-president Jan Jambon zegt dat zijn vroegere kabinet 'geen fouten' heeft gemaakt in de zaak-Chovanec. Wel erkent hij dat hij 'overhaaste uitspraken' heeft gedaan. 'Ik heb nooit, maar dan ook nooit de intentie gehad om de waarheid te verdraaien, waarom zou ik dat? Ik heb daar geen enkel belang bij', zei Jambon zaterdag op een persconferentie in zijn thuisstad Brasschaat.

Op recent uitgelekte beelden van een politiecel op de luchthaven in Charleroi in februari 2018 is te zien hoe de Slovaak Jozef Chovanec hardhandig door de politie wordt aangepakt, terwijl een agente een Hitlergroet brengt. Na het uitlekken van de beelden zei Jambon, die destijds minister van Binnenlandse Zaken was, zich niets van het voorval te herinneren. Later bleek dat zijn kabinet wel over het voorval op de hoogte was gesteld. Zijn opvolger Pieter De Crem (CD&V) zei dat afgelopen week in de Kamer.

Weinig herinneringen

Wat wist de voormalige minister van Binnenlandse Zaken en wat niet: daarover wou Jambon duidelijkheid scheppen op een persconferentie in zijn thuisstad Brasschaat. Daar verklaarde hij dat hij de beelden samen met de Vlamingen ontdekte, deze zomer dus pas. 'Toen ik ze voor het eerst zag, was ik - net als iedereen - diep geschokt', aldus Jambon. 'De beelden tarten elke verbeelding. Ik heb me meteen afgevraagd: wist ik hiervan? Wat ik daar zag, was voor mij totaal, maar dan ook totaal nieuw.'

Ook zegt Jambon de Slovaakse ambassadeur eind mei kort gesproken te hebben over de zaak, al zaten zijn gedachten toen nog bij de aanslag die Islamitische Staat op 29 mei pleegde in Luik. 'Mijn aandacht is toen volledig naar daar gegaan. De zaak-Chovanec was in handen van Justitie. Ik betreur het ten zeerste, maar ik herinner mij heel erg weinig van die zaak.'

Communicatiefout

De minister erkent dus een 'communicatiefout', waarvoor hij 'de verantwoordelijkheid neemt', maar zegt dat zijn kabinet over de inhoud van de dossier geen fout heeft gemaakt. Op de vraag of hij nog kan functioneren als minister-president antwoordde Jambon positief, 'al is dit geen aangename situatie'. Hij zegt ruggensteun te hebben van de coalitiepartners CD&V en Open Vld.

Dinsdag moet Jambon zelf uitleg geven in de Kamer, maar hij verkoos zaterdag zelf al uitleg te geven aan de pers. Aan de familie en nabestaanden van Jozef Chovanec wil Jambon zijn 'diepste medeleven' betuigen. 'Ik hoop dat op een dag alles duidelijk zal zijn en dat gerechtigheid geschieden', zei hij.

Op recent uitgelekte beelden van een politiecel op de luchthaven in Charleroi in februari 2018 is te zien hoe de Slovaak Jozef Chovanec hardhandig door de politie wordt aangepakt, terwijl een agente een Hitlergroet brengt. Na het uitlekken van de beelden zei Jambon, die destijds minister van Binnenlandse Zaken was, zich niets van het voorval te herinneren. Later bleek dat zijn kabinet wel over het voorval op de hoogte was gesteld. Zijn opvolger Pieter De Crem (CD&V) zei dat afgelopen week in de Kamer.Wat wist de voormalige minister van Binnenlandse Zaken en wat niet: daarover wou Jambon duidelijkheid scheppen op een persconferentie in zijn thuisstad Brasschaat. Daar verklaarde hij dat hij de beelden samen met de Vlamingen ontdekte, deze zomer dus pas. 'Toen ik ze voor het eerst zag, was ik - net als iedereen - diep geschokt', aldus Jambon. 'De beelden tarten elke verbeelding. Ik heb me meteen afgevraagd: wist ik hiervan? Wat ik daar zag, was voor mij totaal, maar dan ook totaal nieuw.'Ook zegt Jambon de Slovaakse ambassadeur eind mei kort gesproken te hebben over de zaak, al zaten zijn gedachten toen nog bij de aanslag die Islamitische Staat op 29 mei pleegde in Luik. 'Mijn aandacht is toen volledig naar daar gegaan. De zaak-Chovanec was in handen van Justitie. Ik betreur het ten zeerste, maar ik herinner mij heel erg weinig van die zaak.' De minister erkent dus een 'communicatiefout', waarvoor hij 'de verantwoordelijkheid neemt', maar zegt dat zijn kabinet over de inhoud van de dossier geen fout heeft gemaakt. Op de vraag of hij nog kan functioneren als minister-president antwoordde Jambon positief, 'al is dit geen aangename situatie'. Hij zegt ruggensteun te hebben van de coalitiepartners CD&V en Open Vld. Dinsdag moet Jambon zelf uitleg geven in de Kamer, maar hij verkoos zaterdag zelf al uitleg te geven aan de pers. Aan de familie en nabestaanden van Jozef Chovanec wil Jambon zijn 'diepste medeleven' betuigen. 'Ik hoop dat op een dag alles duidelijk zal zijn en dat gerechtigheid geschieden', zei hij.