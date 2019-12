Volgens Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) had zijn partij perfect kunnen onderhandelen met Vlaams Belang over een regeerakkoord.

Vlaams Belang scoorde in recente peilingen een stuk beter dan de N-VA. Vlaams minster-president Jan Jambon is niet verbaasd. 'De kaarten liggen bijzonder gunstig voor Vlaams Belang. De politiek is niet in staat om een federale regering te vormen, Wallonië wil een andere richting uit dan Vlaanderen, mensen zijn daar misnoegd over en het Vlaams Belang kapitaliseert daarop', aldus Jambon zaterdag in een interview met De Gazet van Antwerpen.

Jambon vindt zelfs dat zijn partij perfect had kunnen onderhandelen met Vlaams Belang over een regeerakkoord. 'Hoeveel water zouden ze in de wijn hebben gedaan?', vraagt hij zich af. 'We hadden kunnen kijken wat ze waard waren. We hebben het hen veel te makkelijk gemaakt.'

Het valt volgens de Vlaams minister-president evenwel te betijfelen of er met iedereen van Vlaams Belang een akkoord kan worden bereikt. 'Als ze bij het discours van Dewinter of Van Langenhove blijven, kunnen we waarschijnlijk geen akkoord maken. Met iemand als Tom Van Grieken kunnen we wel praten. Dat had Vlaams Belang intern moeten oplossen.'

Jambon is er overigens van overtuigd dat de steun voor het confederalisme toeneemt bij de bevolking. 'Zo veel mensen hebben mij de laatste dagen gezegd dat ze het woord confederalisme vroeger niet over de lippen kregen, maar dat ze het nu toch anders bekijken.'

Volgens de Vlaams minister-president is het confedederalisme de oplossing om uit de crisis te raken zonder nieuwe verkiezingen. 'Confederalisme is een positieve keuze, geen eis waarin je N-VA achterna moet lopen', zegt hij.