'Jan Jambon kan met één Koninklijk Besluit Brusselse politiezones fuseren'

Op de campus van de VUB gingen de Vlaamse kopstukken in Brussel vanavond in debat. Een heel deel van de spreektijd ging op aan zwartepieten naar andere beleidsniveaus. 'Over de grenzen van Brusselse gemeenten is helaas beslist door Vlamingen en Walen.'