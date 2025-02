Jan Jambon (N-VA): ‘Geen weet van side-letters over meerwaardebelasting’

Minister van Financiën Jan Jambon (N-VA) ontkent dat er een aparte afspraak bestaat over de invoering van de meerwaardebelasting. ‘Ik heb geen weet van side-letters”, verklaarde de vicepremier zondag in De Zevende Dag op VRT 1.

Hij reageerde daarmee op de uitspraken van MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez. Die beweerde dit weekend dat hij een deal met premier Bart De Wever op papier heeft staan dat wie aandelen tien jaar aanhoudt ook geen meerwaardetaks zal betalen.

‘Dat klopt niet’, aldus minister Jambon. ‘Het enige dat op papier staat, is het regeerakkoord dat iedereen kan lezen. Het akkoord is wat in het regeerakkoord staat.’ De N-VA’er geeft wel aan dat er nog heel wat vragen moeten worden ingevuld. Dat kan bijvoorbeeld gaan over wie aandelen tien jaar vasthoudt, maar ook over wie een aanmerkelijk belang van 19 procent heeft.

Minister Jambon wil er nog geen uitspraken over doen, maar wat ervan komt, zal binnen enkele maanden duidelijk worden. Want de hervorming moet in de loop van dit jaar groen licht krijgen in het parlement. In 2029 moet de meerwaardebelasting 500 miljoen euro in het laatje brengen. ‘Het was niet ons eerste programmapunt, maar in het globaal akkoord beseffen we dat het er moest komen.’

Hij bevestigde wel dat de meerwaardebelasting voor een hele reeks financiële producten zal gelden, dus “in principe ook voor beleggingsfondsen”. “De hele saneringsoefening zal van iedereen een inspanning vragen. Het gaat om een programma van 23 miljard euro”, luidde het.

Kamerfractieleider Oskar Seuntjens van Vooruit wilde niet te veel ingaan op de uitspraken van Bouchez. ‘We weten intussen wel hoe hij communiceert. Het enige dat ertoe doet, is het ontwerp dat meneer Jambon zal uitwerken.’ Over kleine modaliteiten kan volgens Seuntjens worden gepraat, maar aan het principe dat de sterkste schouders moeten bijdragen, kan niet worden geraakt. Hij gaat er ook van uit dat dat ook zal gelden voor wie aandelen tien jaar aanhoudt.

Open VLD-fractieleider Alexia Bertrand hekelt in een reactie dat ‘ook de kleine belegger en de grootouder met een spaarplan voor zijn kleinkinderen” door de ‘De Wevertaks’ worden getroffen. ‘Goed gespeeld van Vooruit, slecht nieuws voor al die mensen die sparen, werken en ondernemen in ons land’, luidt het.