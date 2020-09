Jan Jambon, Europol-topvrouw Catherine De Bolle en het hoofd van de federale politie, Marc De Mesmaeker, worden dinsdag verhoord over de dood van Jozef Chovanec.

Alle ogen in de Wetstraat staan dinsdag gericht op de gemeenschappelijke vergadering van de Kamercommissies Binnenlandse Zaken en Justitie. Vlaams minister-president Jan Jambon, Europol-topvrouw Catherine De Bolle en het hoofd van de federale politie, Marc De Mesmaeker, staan er op gastenlijst voor een hoorzitting over de dood van Jozef Chovanec, de Slovaak die in 2018 overleed na een hardhandige tussenkomst van de politie.

Schokkende beelden

Op recentelijk uitgelekte beelden van een politiecel op de luchthaven in Charleroi in februari 2018 is te zien hoe de Slovaak Jozef Chovanec hardhandig door de politie wordt aangepakt, terwijl een agente een Hitlergroet brengt. Minister-president Jambon was toen minister van Binnenlandse Zaken. Hij verklaarde in eerste instantie zich niets van het voorval te herinneren. Vorige week bleek echter dat zijn kabinet wel degelijk van het voorval op de hoogte was.

Op een persconferentie zaterdag gaf Jambon aan dat hij een communicatiefout beging. Zijn kabinet had enkele dagen na de feiten een politieverslag gekregen, maar de beelden die recentelijk opdoken, deden in niets aan dat verslag denken. 'Toen ik die voor het eerst zag was ik net als iedereen diep geschokt. Wat op die beelden te zien is, tart elke verbeelding', zei Jambon.

Maar er is ook de ontmoeting met de Slovaakse ambassadeur. Die blijkt tweemaal op het kabinet te zijn geweest: een eerste maal op 2 maart 2018 is hij ontvangen door twee medewerkers, Jambon zelf was op dat moment in het buitenland. Op 30 mei was er een tweede bezoek, waar Jambon zelf de ambassadeur heeft gesproken.

Spervuur van vragen

'Ik herinner mij met de hand op het hart die ontmoeting niet meer. Ik kon toen ook geen bijkomende info meegeven omdat er een gerechtelijk onderzoek loopt', aldus Jambon. Die ontmoeting was volgens Jambon zeer kort, omdat hij meteen daarna naar Luik moest voor een eerbetoon aan twee agenten die daags voordien bij een door IS opgeëiste aanslag waren omgekomen. 'Dat verklaart wellicht ten dele waarom ik mij twee jaar later dat korte gesprek niet meer herinner. Ik betreur dat ten zeerste.'

Het valt af te wachten of de minister-president dinsdag met nieuwe verklaringen komt. In elk geval mag hij zich aan een spervuur van vragen verwachten. Zo bleek dat nogal wat commissieleden niet meteen overtuigd leken door de uitleg van Jambon. Opvallend daarbij waren de kritische bedenkingen uit de hoek van Open Vld, nochtans een coalitiepartner op Vlaams niveau.

Naast Jambon zijn ook Catherine De Bolle en Marc De Mesmaeker uitgenodigd. De Bolle stond aan het hoofd van de federale politie op het ogenblik van de dood van Chovanec. De Mesmaeker volgde haar op toen ze naar Europol vertrok, maar was op het moment van de feiten directeur-generaal van het administratief en technisch secretariaat van Binnenlandse Zaken, een verbindingsfunctie tussen de politie en het kabinet.

Marc De Mesmaeker © Belga

In een toelichting stelde De Mesmaeker vorige week dat hij op 26 februari 2018 een mail kreeg van een kabinetsmedewerker met een eerste relaas van het incident op de luchthaven. De beelden die nu ophef veroorzaken, zaten daar volgens de politietop niet bij. De mail was 'ter informatie.'

Op 1 maart 2018 lichtte een medewerker van De Mesmaeker kabinetsmedewerkers in over een persartikel over het overlijden van Chovanec. 'Nu ook in de pers - trigger voor vragen', staat erbij. Daarmee werd volgens hem bedoeld dat er vragen op het artikel kunnen volgen, waaronder parlementaire vragen. Op het consulair onderhoud met de Slovaakse vertegenwoordiging was De Mesmaeker niet uitgenodigd, en hij nam er ook niet aan deel.

Hij mag zich aan vragen verwachten over het optreden van de politie, maar ook over de manier waarop nadien met de zaak is omgesprongen. In het politieverslag bleken volgens de krant De Morgen cruciale elementen te zijn weggelaten. Ook rijst de vraag waarom er niet dieper op het incident is ingegaan.

