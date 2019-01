Jan Cornillie (SP.A): 'Ik heb een hekel aan vergelijkingen met de naziperiode'

Jan Cornillie is de voormalige politiek directeur van SP.A en staat op de tweede plaats voor de Europese verkiezingen in mei. Maar hoe is hij als mens? Om deze 20 vragen te beantwoorden, had hij 14 minuten en 2 seconden nodig.