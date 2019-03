Jan Becaus haalt uit naar partijgenoot Jan Peumans: 'Zijn ware aard komt boven'

In een lezersbrief aan Knack haalt N-VA-senator Jan Becaus snoeihard uit naar zijn partijgenoot Jan Peumans. De afscheidnemend voorzitter van het Vlaams Parlement stelde eind vorige maand onder meer de activiteiten van Becaus in de Senaat in vraag. 'Maar Peumans moet zijn mond houden over wat ik er al dan niet verricht', schrijft Becaus.