De Vlaamse regering wil diep in de buidel tasten om bedrijven en mensen financieel te helpen tijdens de coronacrisis, maar 'de overheid zal nooit alle verliezen en lagere inkomsten kunnen opvangen of compenseren'. Dat zegt Vlaams minister-president Jan Jambon. 'Daar is gewoon niet genoeg geld voor. De overheid is niet in staat het totale verschil bij te passen.'

De Vlaamse regering kwam woensdag met een nieuw pakket maatregelen om onder meer de economische gevolgen van de coronacrisis op te vangen. Eerder was onder meer al beslist om bedrijven die de deuren moeten sluiten een hinderpremie toe te kennen en de maandelijkse energiefacturen van wie getroffen wordt door tijdelijke werkloosheid eenmalig over te nemen. Nu komt daar onder meer nog een compensatiepremie van 3.000 euro bij voor bedrijven die open zijn, maar met grote omzetverliezen kampen.

De regering wil diep in de buidel tasten, verzekerde Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) woensdagmiddag tijdens een persconferentie. 'Deze situatie dwingt ons tot realisme en doordachte acties, vanuit een diepe bekommernis en vanuit een vaste overtuiging die bergen kan verzetten. Daarom is de Vlaamse regering bereid gigantische inspanningen te doen, zodat Vlaanderen die tsunami kan doorstaan. We zullen mensen en bedrijven helpen om financieel hoofd boven water te houden en te overleven.'

Maar tegelijkertijd zal de overheid 'nooit alle verliezen, alle lagere inkomsten, kunnen opvangen of compenseren', was Jambon duidelijk. 'Daar is gewoon niet genoeg geld voor, daar ben ik heel eerlijk in. De overheid is niet in staat het totale verschil bij te passen.' De minister-president benadrukte wel dat de regering 'het maximale wil doen van wat in de mogelijkheden ligt, zeker ook voor wie de voorbije jaren de moed had om te durven ondernemen.'

Jambon benadrukte daarnaast 'pijnlijk geraakt' te zijn 'door het grote menselijke leed dat deze verwoestende epidemie in ons land aanricht' en mee te leven 'met de vrouwen, mannen en zelfs kinderen die in de ziekenhuizen vechten voor hun leven'. 'Toen we elkaar amper drie maanden geleden met Kerst en Nieuwjaar bijna automatisch een goede gezondheid wensten, hadden we nooit gedacht dat er zo'n gezondheidsramp op ons af zou komen, zo'n onnoemelijk menselijk leed.'

Afsluiten deed Jambon met een boodschap van hoop. 'De miljoenen die we vrijmaken gelden als een overbrugging, de brug van slechte naar betere tijden. Ons Vlaams economisch schip loopt momenteel averij op, maar als we alle hens aan dek krijgen, geloof ik dat we niet ten onder zullen gaan in deze storm en dat we op een dag opnieuw in veilig water terecht zullen komen.'

De minister-president doet daarvoor een beroep op de burgerzin. 'Laat ons inspireren op het fantastische werk dat vele Vlamingen nu verrichten in de zorg. Zij kloppen overuren in zeer moeilijke omstandigheden. Binnenkort zullen alle Vlamingen hopelijk opnieuw kunnen gaan werken en hun best doen om onze welvaart veilig te stellen. Ik roep iedereen op om straks die heropbouw te realiseren.'

