Jambon zegt handelsreis naar Marokko af omwille van stikstofdossier

Vlaams minister-president Jan Jambon zegt een geplande handelsreis naar Marokko af door de aanslepende onderhandelingen over het stikstofdossier. Jambon zou normaal gezien van zondagavond tot woensdagvoormiddag naar Marokko trekken, maar het uitblijven van een nieuw stikstofakkoord gooit roet in het eten.

De Vlaamse regering blijft op zoek naar een doorbraak in het netelige stikstofdossier. Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) heeft een bijgewerkte versie van haar voorstel op tafel gelegd, maar het ziet er niet naar uit dat er vandaag/vrijdag al een akkoord over dat voorstel gevonden kan worden. Er lopen vrijdagnamiddag bilaterale gesprekken. De verwachting is dat er ook de komende dagen nog (technische) vergaderingen nodig zullen zijn om het dossier te kunnen laten landen. Vooral coalitiepartner CD&V ziet nog knelpunten en benadrukt dat de 800 pagina’s aan ingediende bezwaren ernstig moeten genomen worden.

Bij de andere regeringspartijen, zeker bij N-VA, groeit de ergernis over de houding bij CD&V. Maar de christendemocraten ontkennen dat er sprake is van onwil of dat ze ‘met de voeten slepen’. ‘Er is geen sprake van vertragingsmaneuvers. Maar als er duizenden bezwaren zijn ingediend, dan moet je die ernstig bekijken’, klinkt het. Het kabinet-Jambon vindt het jammer dat de deelname aan de handelsmissie naar Marokko in het water valt. CD&V laat weten dat zij zeker niet gevraagd hebben om het geplande bezoek te schrappen.