Jambon vraagt PS-burgemeester om Kanaalplan niet tegen te houden in Molenbeek

Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) hoopt dat de toekomstige burgemeester van Molenbeek Catherine Moureaux (PS) de inspanningen van de voorbije jaren niet zal uitwissen en criminelen niet opnieuw vrij spel zal geven. Dat zegt hij in een reactie op de verklaringen van Moureaux in Het Laatste Nieuws dat het Kanaalplan een slecht plan is. In een mededeling pleit Moureaux voor meer politie en een herziening van de berekeningsnorm voor de toekenning van agenten.

'We gaan ervan uit dat de nieuwe burgemeester verantwoordelijk genoeg zal zijn om de inspanningen van de voorbije jaren niet uit te wissen en criminelen niet opnieuw vrij spel te geven. Alle diensten hebben daarvoor iets te hard gewerkt aan de nieuwe veiligheids- en informatiecultuur die zich volop aan het voltrekken is', reageert Jambon via zijn woordvoerder. Daarbij benadrukt hij dat het Kanaalplan niet enkel om politie draait, maar ook om informatie-uitwisseling.

'Dat hele plan kost alleen maar geld'

Catherine Moureaux vindt het Kanaalplan een slecht plan: 'We hebben menselijkheid nodig om te voorkomen dat jongeren radicaliseren. Dat hele plan kost alleen maar geld.'

In een mededeling wijst ze erop dat ze wel degelijk meer politie wil: 'Sinds jaren lijdt Molenbeek onder een tekort aan effectieven bij de politie. Ik wil meer agenten'. Moureaux wil voldoende politiemensen om prioritair een echte nabijheidspolitie uit te bouwen die het contact met de burgers moet verbeteren en om het aantal effectieven te stabiliseren. 'We hebben een tekort aan wijkagenten en aan politiemensen om de verkeersveiligheid te verzekeren en te strijden tegen de overlast 's nachts', aldus de PS'ster. Ze vraagt ook dat minister Jambon de norm voor het berekenen van het aantal effectieven, de zogenaamde KUL-norm, herziet. 'Deze norm is twintig jaar oud en voorbijgestreefd.'

Het Kanaalplan heeft voor enkele bijkomende politiemensen gezorgd, maar heeft tegelijkertijd hun taken uitgebreid, verduidelijkt Catherine Moureaux nog. 'Uiteindelijk hebben ze niet de nodige antwoorden voor Molenbeek gegeven'. Voor haar moet minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon zich eerder bezig houden met de arbeidsvoorwaarden van zijn politiemensen, die vandaag een stakingsaanzegging hebben ingediend en die hem een gebrek aan respect en dialoog verwijten.

Voor de PS-politica heeft Molenbeek ook geen Kanaalplan nodig, maar wel een socio-economisch plan, 'want er is géén geld voor socio-economische plannen'.