Het kabinet van toenmalig minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid Jan Jambon (N-VA) is begin juli 2018 op de hoogte gebracht van het overlijden van Jozef Chovanec in een politiecel in Charleroi. Dat zei zijn opvolger Pieter De Crem (CD&V) woensdag in de Kamer.

De Kamercommissies Justitie en Binnenlandse Zaken kwamen woensdag uitzonderlijk samen tijdens het zomerreces om ministers van Justitie Koen Geens (CD&V) en Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) te ondervragen over het overlijden van Jozef Chovanec in een politiecel in Charleroi, intussen ruim 2,5 jaar geleden.

De man stierf officieel aan de gevolgen van een hartstilstand, maar op videobeelden die recent opdoken is te zien hoe politieagenten hem minutenlang in bedwang hielden door op de man te zitten. De agenten lijken te lachen, en een vrouwelijke agente brengt zelfs de Hitlergroet. Er ligt ook een deken op het gezicht van Chovanec. Ambulanciers dienen de man nog een kalmeringsmiddel toe maar even later krijgt hij een hartstilstand. Hij wordt nog gereanimeerd maar overlijdt enkele dagen later in het ziekenhuis.

Geens en De Crem konden niet vooruitlopen op de conclusies van het gerechtelijk onderzoek, dat nog loopt, maar De Crem bevestigde wel dat minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA), of toch minstens zijn kabinet, in de zomer van 2018 al op de hoogte werd gebracht van het overlijden van Chovanec.

Jambon zou zelfs een onderhoud gehad hebben met de Slovaakse ambassadeur, en een verslag van een gesprek tussen die ambassadeur en de FOD Buitenlandse Zaken werd volgens De Crem op 4 juli 2018 overgemaakt aan Jambons kabinetschef.

Nochtans beweerden onder meer de woordvoerder van Jambon en ook toenmalig staatssecretaris Theo Francken (N-VA) vorige week nog dat Jambon niet op de hoogte was van het incident.

De woordvoerder van Jan Jambon, die vorige week op Twitter liet optekenen dat de Vlaamse minister-president niet van de feiten op de hoogte was, laat aan Knack weten dat ze de kwestie 'zullen uitzoeken' en dat 'de minister daarna alle toelichting zal geven aan de Commissie'.

Jambon krijgt stevige kritiek

De onthulling veroorzaakte kwaad bloed bij heel wat aanwezige Kamerleden. '(Theo, red.) Francken stelde zich nog de vraag wie op de hoogte was en wie allemaal meedeed met de doofpotoperatie. Hoe cynisch kan het zijn?', aldus SP.A-fractieleidster Meryame Kitir. 'Wat heeft de minister van Binnenlandse Zaken, zeker na onderhoud met de Slovaakse ambassadeur, tegengehouden om de beelden op te vragen? De minister heeft nagelaten wat hij moest doen, zijn incompetentie getoond. Hij vond het blijkbaar niet belangrijk genoeg.'

Open VLD'er Tim Vandenput toonde zich niet malser voor Jambon. 'Hij had als minister gemakkelijk een intern onderzoek kunnen laten starten. Dat is niet gebeurd. Hij heeft nagelaten om het hele politiekorps in bescherming te nemen tegen wat een aantal agenten daar in Charleroi heeft gedaan. Dat is een grove, grove fout.'

Ook onder meer Stefaan Van Hecke en Jessika Soors (Groen), Gaby Colebunders (PVDA), Bercy Slegers en Franky Demon (CD&V) stelden zich vragen bij het optreden van de toenmalige minister.

N-VA-Kamerlid Yngvild Ingels, destijds adjunct-kabinetschef bij Jambon, benadrukte dat de informatie wat haar betreft nieuw was. 'Sta mij toe dat na te gaan, en ook eens te bekijken welke informatie we dan precies gekregen zouden moeten hebben. Ik kan mij niet voorstellen dat die beelden daarbij waren', zei ze.

Begeleidingscommissie

Kamervoorzitter Patrick Dewael roept volgende week maandag de begeleidingscommissie P en I samen over het dossier van Chovanec.

Het gaat om de commissie in de Kamer die instaat voor de begeleiding van de Comités P (politie) en I (inlichtingendiensten). De vergadering vindt maandag om 14 uur plaats achter gesloten deuren. Na de vergadering van de gemeenschappelijke commissies Justitie en Binnenlandse Zaken die woensdag op de agenda staat, wil de Kamervoorzitter ook de begeleidingscommissie samenroepen om over het dossier met de bevoegde Comités in dialoog te gaan.

