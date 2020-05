Er is binnen de Nationale Veiligheidsraad 'unanimiteit' over het opheffen van het verbod op de tweedeverblijvers. Dat heeft Vlaams minister-president Jan Jambon woensdag in het Vlaams Parlement geantwoord op een vraag van N-VA-parlementslid Wilfried Vandaele.

Volgens Jambon zou er vandaag/woensdag nog een ministerieel besluit, een aanpassing van de FAQ en een publicatie in het Staatsblad volgen.

Volgens Jambon was er eerder deze week (op 18 mei) op een Overlegcomité tussen de verschillende regeringen al een akkoord over het opheffen van het verbod.

Eigenaars van een tweede verblijf en langetermijnhuurders - mensen die voor minstens een jaar een woning of caravan huren - zouden dan opnieuw hun tweede verblijf mogen bezoeken. Volgens Jambon was daarover woensdagochtend op een elektronische bijeenkomst van de Nationale Veiligheidsraad ook 'unanimiteit' over.

'Normaal zou daarover vandaag een ministerieel besluit moeten komen en ook een aanpassing van de Frequently Asked Questions (FAQ). Dat is tot op heden niet gebeurd. Dat is een beetje verwonderlijk, want er was unanimiteit', aldus Jambon.

