Stikstofcrisis: regering komt voorlopig niet bijeen voor nachtelijke onderhandelingen

Het Vlaamse kernkabinet komt pas samen als er uitzicht is op een relatief snel akkoord. Niemand heeft nog zin in een eindeloze onderhandelingsnacht. Dat is zaterdagmiddag te horen op het Martelaarsplein. In de loop van de namiddag zet minister-president Jan Jambon zijn bilaterale contacten voort.

Elf van de dertien knelpunten in het dossier zijn intussen uitgeklaard, inclusief de rode lijst met bedrijven die verplicht moeten sluiten. Wat nog overblijft zijn de twee zwaarste dobbers: de ongelijke behandeling van landbouw en industrie en de zogenaamde saldering. Als er in de buurt van een natuurgebied drie landbouwbedrijven liggen en één daarvan stopt, moet de uitstootmarge van dat bedrijf naar de twee resterende kunnen overgaan, vindt CD&V.

Lees verder onder het artikel.

‘Tour de stikstof’

Volgens N-VA-voorzitter Bart De Wever moet het mogelijk zijn landbouw en industrie naar elkaar te laten toe bewegen op een manier waarin alle partijen zich kunnen vinden. ‘Het kan zeker naar elkaar toegroeien naarmate dat stikstofprobleem opgelost is’, zei hij zaterdag bij Radio 1.

Op een deadline wil De Wever zich niet vastpinnen, maar het debat nog langer rekken zou volgens hem ook niets meer bijbrengen. ‘Het gaat nooit meer beter worden en er zijn geen elementen die aan het dossier kunnen worden toegevoegd’, zei hij. ‘De moeilijkste knelpunten blijven over. We zijn nu in het hooggebergte van de ’tour de stikstof’ en we moeten de finish bereiken. Als je dat volgende week meesleept, weet ik niet wat er beter zou zijn.’

CD&V wil niet inhoudelijk reageren op het interview met De Wever.