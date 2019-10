Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) roept de Europese Unie op om economische sancties te treffen tegen Turkije, als vergelding voor de inval in Koerdisch gebied in Syrië. Dat heeft hij donderdag gezegd in De Ochtend op Radio 1.

Jambon, die in de Vlaamse regering ook bevoegd is voor Buitenlandse Zaken, vindt het bijzonder cynisch dat de Koerden 'als dank voor hun schitterende job in de strijd tegen IS' aangevallen worden. Turkije moet dringend tot andere inzichten gebracht worden, en daar kan Europa toe bijdragen door economische sancties te treffen, aldus Jambon. 'Tegenover Turkije moet je indruk kunnen maken. En dat kun je alleen maar doen door als een eendrachtig Europees blok op te treden. Wat mij betreft, moet er zwaar ingezet worden op economische sancties tegen Turkije', zegt Jambon.

De Europese Unie moet haar handelsrelaties met Turkije 'grondig bekijken'. Maandag komen de Europese ministers van Buitenlandse Zaken bijeen in Luxemburg. Jambon hoopt dat de EU aantoont dat ze op internationaal vlak wel degelijk relevant is. Binnen het Europees kader wil ook Vlaanderen zijn verantwoordelijkheid opnemen.

Dat Vlaanderen zelfstandig zou overgaan tot maatregelen tegen Turkije, zou volgens Jambon een druppel op een hete plaat zijn. Behalve het nemen van economische sancties, moet Europa ook zijn diplomatiek apparaat inzetten tegen de Turken, meent Jambon.

De NAVO zou er ondertussen niet voor mogen terugdeinzen Turkije tot de orde te roepen, ook al is het volgens de Vlaamse minister-president een van zijn belangrijke leden. De inzet is nu Turkije te 'stoppen' en ervoor te zorgen dat de Koerden de kampen niet verlaten waar IS-strijders gevangen zitten, aldus Jambon. 'Want als die 50 (Belgische, red.) strijders op de dool gaan... Dat zijn tikkende tijdbommen.'