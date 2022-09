Jambon reageert op kritiek op Dublinreis: ‘Dit is spijkers zoeken op laag water’

Vlaams minister-president Jan Jambon pareert dinsdag de kritiek van de oppositie dat zijn dienstreis naar Ierland ongepast is nu het land in volle energiecrisis verkeert. ‘Men moet geen spijkers op laag water zoeken’, zegt Jambon, die daar aan toevoegt dat hij in voortdurend overleg is met zijn kabinet in Brussel.

Minister-president Jambon reisde maandag af naar Dublin voor een tweedaags bezoek aan Ierland. Met de uitstap over het water wil hij de economische banden tussen beide regio’s nauwer aanhalen. Daarvoor bezocht hij dinsdag onder meer de haven van Dublin en had hij een onderhoud met de Ierse vicepremier en minister van Bedrijven, Handel en Werk Leo Varadkar. Het bezoek heeft ook een cultureel luik, Jambon heeft ook die bevoegdheid onder zijn vleugels, en daarvoor stapte de Vlaams minister-president maandag ook af bij het beroemde Book of Kells en de Brian Boru-harp, het embleem van Ierland, in Trinity college, de belangrijkste universiteit van het land.

Dat kon op weinig bijval rekenen bij de oppositie en binnen de eigen regeringskringen. Zeker nu er morgen/woensdag een extra Vlaamse ministerraad op de agenda staat gewijd aan de energiecrisis. Dat het bezoek van de minister-president niet in het kader van die urgente energiecrisis staat, vindt een topper binnnen zijn eigen regering ‘echt niet slim’, schreef Het Nieuwsblad dinsdag.

In diezelfde krant zegt Vooruit-fractievoorzitter Hannelore Goeman: ‘Op een moment dat zoveel mensen niet meer weten hoe ze hun energiefactuur moeten betalen, verwacht ik van een minister-president dat die daar de hoogste prioriteit van maakt.’

Minister-president Jambon pareert vanuit Ierland de kritiek. ‘We leven in de 21e eeuw. We zitten bovendien niet in de jungle. Er is permanent contact met mijn kabinetschef en ministers. Ik denk oprecht niet dat er iets de afgelopen twee dagen anders zou zijn gelopen als ik op mijn bureau in Brussel zou zijn gebleven’, zegt Jambon. ‘Er is niets dat niet is kunnen doorgaan. De interkabinettaire werkgroepen zijn volop aan het werk’, voegt Jambon er aan toe. ‘Dit is spijkers zoeken op laag water.’

Op de tafel van de Vlaamse regering woensdag liggen verschillende voorstellen om de energieprijs te drukken. Bedoeling was niet om morgen/woensdag, maar wel vrijdag of zelfs op de Septemberverklaring, de 26e, met een zogenaamd energiepakket te komen. Jambon bevestigt dinsdag die timing. ‘De bedoeling is niet om morgen al met grote beslissingen te komen, maar wel om een consensus te bereiken over wat al op tafel ligt, een stand van zaken op te maken’, zegt de minister-president. Die wijst opnieuw op het belang van wat Europa daarover beslist. Van de Septemberverklaring vervroegen, zoals hier en daar gesuggereerd wordt, is voorlopig geen sprake.