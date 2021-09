Een dag voor een nieuw overlegcomité over de coronamaatregelen in België, heeft Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) tijdens een werkbezoek aan Kopenhagen geproefd van de vrijheid in Denemarken. Daar hebben ze de mondmaskers al opgeborgen. 'Het voelt perfect', zei hij.

Denemarken heeft zijn coronamaatregelen zo goed als helemaal afgevoerd. Een vaccinatie- of testbewijs is nergens nodig, mondmaskers zijn enkel op de luchthaven nog verplicht. In het openbaar vervoer, winkels, musea en horecazaken zijn nagenoeg geen mondmaskers meer te zien.

Zo kon Jambon zonder mondmasker het Statens Museum for Kunst, het nationale kunstmuseum, bezoeken. Hij kreeg er uitleg over enkele werken van Vlaamse schilders. De rondleiding moest de eeuwenoude banden tussen Vlaanderen en Denemarken in de kijker zetten. Zo stond de delegatie stil bij werk van Cornelis Norbertus Gysbrechts, een Vlaamse kunstenaar die in de zeventiende eeuw hofschilder was in Kopenhagen.

De minister-president is in de Deense hoofdstad voor een diplomatiek offensief van Vlaanderen in Noord-Europa. Hij opende er tijdens een receptie officieel de kantoren van een nieuwe Vlaamse Diplomatieke Vertegenwoordiging. De Vlaamse regering wil met haar 'Noordstrategie' aansluiting vinden bij de welvarende noordelijke landen. De vertegenwoordiger zal contacten leggen in Denemarken, Noorwegen, Zweden en Finland.

Jambon ziet die landen als voorbeelden. 'We hebben de ambitie om op het niveau van die staten te komen als het gaat over tewerkstelling, welvaart en welzijn', legt hij uit. 'Als je ze als voorbeeld neemt, moet je aanwezig zijn en met die mensen permanent in dialoog kunnen gaan.'

Het kantoor in het havengebied wordt deze week in gebruik genomen. Ook de Deense minister van Buitenlandse Zaken Jeppe Kofod kwam langs. Hij wees op de gemeenschappelijke belangen van Vlaanderen en Denemarken op politiek, economisch en cultureel vlak. 'We delen ook waarden. Ik heb de indruk dat Denen en Vlamingen dezelfde visie hebben over het goede leven. En we hebben een gedeeld gevoel voor humor', zei hij.

Maar op vlak van coronamaatregelen is er dus wel een groot verschil. Morgen/vrijdag komt er opnieuw een overlegcomité bijeen in België. Wil Jambon dan ook het voorbeeld van Denemarken volgen? 'Daar ga ik niet op vooruitlopen. Als je op voorhand kenbaar maakt wat je wil behalen, heeft het meestal weinig kans op slagen', hield hij de boot af.

De Deense dag zonder mondmaskers gaf de minister-president geen oncomfortabel gevoel. 'Het voelt perfect hier. Denemarken heeft volgens mij cijfers die vergelijkbaar zijn met die van ons. Alles is hier weer gewoon mogelijk, en dat is omdat zoveel mensen gevaccineerd zijn.'

Berekend op de hele bevolking telt Vlaanderen volgens de officiële cijfers met zowat 78 procent gevaccineeerden procentueel zelfs iets meer gevaccineerden dan Denemarken, dat aan circa 74 procent zit.

