Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) heeft begrip voor de stakingsaanzegging die politievakbond VSOA indiende, nadat er zondag na de vreedzame Black Lives Matter-betoging in Brussel alsnog rellen uitbraken. Het onbegrip voor het toelaten van de manifestatie is groot. 'Ik hoop dat er zwaar gesanctioneerd wordt', zegt Jambon.

Het geweld tegen de politie en de plunderingen in de Brusselse straten zondag was de druppel voor politievakbond VSOA, die spreekt van 28 gewonde agenten. Een stakingsaanzegging voor de politie Brussel Hoofdstad-Elsene zal maandag ingediend worden. 'Staken is een grondwettelijk recht dus als ze vinden dat ze moeten staken, dat moeten ze dat doen. Ik begrijp wel de misnoegdheid die er leeft. Wat we gisteren in de straten van Brussel gezien hebben is ongehoord. Geweld is als actiemiddel altijd verkeerd', benadrukt Jambon.'Als minister van Binnenlandse Zaken werd ik destijds ook geconfronteerd met rellen in Brussel dus ik begrijp niet dat die manifestatie toegelaten werd', vervolgt hij.

Het toelaten van de betoging en het op straat laten komen van 10.000 mensen staat haaks op de maatregelen om het coronavirus te bestrijden. De Vlaams minister-president vindt dan ook dat de organisatoren hun verantwoordelijkheid moeten opnemen. 'De beweegreden kan valabel zijn. Tegen racisme zijn we allemaal. Maar in deze tijd moet je de actiemiddelen kiezen die in lijn liggen met de coronatoestand. Dat is absoluut niet gebeurd. Als je dan nog ziet dat mensen geweld gaan gebruiken tegen politie en winkels gaan plunderen, is dat absoluut onverantwoord. Ik hoop dat er zwaar gesanctioneerd wordt', aldus Jambon.

