In Antwerp Expo is maandagavond de 83ste editie van de Boekenbeurs geopend voor standhouders en genodigden. Het grote publiek is vanaf dinsdag welkom. Onder meer Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA), bevoegd voor Cultuur, tekende present en had het over het boek in zijn traditionele verschijningsvorm als 'één van de weinige bakens van rust en diepgang die we nog hebben'.

De Boekenbeurs zag het aantal bezoekers de voorbije jaren fors dalen en onlangs bleek het gecommuniceerde bezoekerscijfer van vorig jaar ook nog eens veel hoger dan het in realiteit was: 120.000 in plaats van 137.000 mensen zakten in 2018 af naar Antwerp Expo, terwijl het evenement in 2016 nog 150.000 boekenliefhebbers lokte. Er wordt dan ook met belangstelling uitgekeken naar wat de volgende fase in de vorig jaar gestarte vernieuwingsoperatie zal teweegbrengen. De Boekenbeurs pakt onder meer uit met familietickets, audiotours met auteurs en een '4XL' hal met afzonderlijke toegangstickets waar je grote namen als Bill Bryson en Geert Mak aan het werk kan zien.

Twaalf dagen lang, zij het met een pauze van twee dagen tussenin, komen in totaal 560 auteurs langs op de Boekenbeurs, waar meer dan duizend signeersessies en 750 podiumactiviteiten gepland staan. Er staan meer dan 300.000 boeken in de expohallen. 'Onze missie is streven naar verbinding tussen auteurs en lezers enerzijds en tussen lezers onderling anderzijds', zegt Vé Bobelyn, sinds dit jaar aan de leiding van de Boekenbeurs.