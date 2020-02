'Ik heb in mijn gesprek met Viktor Orban het idee van een peer-to-peer review op tafel gelegd, waarmee wordt bekeken of het beleid van een lidstaat in lijn is met de waarden van Europa. Hij stond daarvoor open, op voorwaarde dat het dan voor alle lidstaten gebeurt.' Dat zei Vlaams minister-president Jan Jambon woensdag na zijn gesprek met de Hongaarse premier.

Het onderhoud met Orban ging over de handelsrelaties tussen Vlaanderen en Hongarije, en hoe die kunnen worden uitgebreid. 'We hebben ook over de brexit gesproken. Hongarije wordt ongeveer even zwaar getroffen als Vlaanderen, in aantal jobs uitgedrukt. We nemen in de Europese Raad dezelfde positie in, we willen een zo breed mogelijk handelsverdrag', aldus de minister-president.

Maar daarna heeft Jambon het naar eigen zeggen ook uitgebreid over de Europese procedure in het kader van artikel 7 gehad. 'Niet om de oppositie gerust te stellen, maar omdat Jan Jambon en de Vlaamse regering dat ook effectief wilden doen.'

Orban antwoordde dat hij de procedure zo snel mogelijk geconcludeerd wil zien, aldus Jambon. 'Ik heb het idee geopperd om op een objectieve manier, en op regelmatige basis, te kijken of het beleid nog in lijn is met de fundamentele waarden van Europa. Zij staan daarvoor open, maar dan moet het ook gelden voor bijvoorbeeld Spanje.'

De manier waarop Hongarije vluchtelingen behandelt, is volgens Jambon niet besproken. 'We hebben heel veel topics behandeld, ook de moeilijke, maar dat is niet specifiek aan bod gekomen.'

Orban wou overigens zelf geen persvragen beantwoorden en hield de media op ruime afstand van zijn ambtswoning.

