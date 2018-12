Jambon na kernkabinet over migratiepact: 'We werken verder aan een oplossing'

De belangrijkste ministers van de federale regering zaten maandagmiddag een dikke twee uur samen op zoek naar een oplossing uit de impasse over de VN-tekst. Het kernkabinet vergadert dinsdagnamiddag voort over het VN-migratiepact. Dat hebben verschillende vicepremiers verklaard na afloop van de vergadering van maandagmiddag.

Vicepremier voor Open VLD Alexander De Croo bevestigde de woorden van Jambon. Volgens de liberaal heeft premier Charles Michel een voorstel op tafel gelegd 'op basis van de tekst die Nederland en Denemarken gaan gebruiken om de global compact on migration goed te keuren', en werkt de regering 'op basis daarvan verder'. 'We gaan morgen op basis van die tekst kijken welke de bezwaren zijn en dat allemaal in detail behandelen', klonk het. Volgens MR-vicepremier Didier Reynders is het de bedoeling dat ook staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) dan mee aan tafel schuift.

'Ik denk dat het belangrijk is dat we er alles aan doen om er met vier partijen uit te geraken. Ik stel vast dat alle vier partijen in de schoot van de kern verder willen werken aan een oplossing. Het is een goed teken dat verder wordt genegotieerd', stelde CD&V-vicepremier Kris Peeters. 'De regering is nog niet aan het vallen'.

De federale regering staat onder hoogspanning door het VN-migratiepact. Premier Charles Michel gaat overleg plegen met de fractieleiders van de meerderheidspartijen en met de ministers-presidenten, zo werd achteraf vernomen via zijn woordvoerder. De N-VA wil niet dat België het migratiepact van Marrakesh ondertekent, terwijl de andere regeringspartijen wel voorstander zijn. Ook van een bijgevoegde interpretatieve nota wil de N-VA niet weten.