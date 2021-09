Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) trekt donderdag naar de Deense hoofdstad Kopenhagen voor culturele, economische en diplomatieke contacten. Hij zal er onder meer een Vlaamse diplomatieke post officieel openen.

Nu reizen weer wat eenvoudiger is geworden, hernemen ook de diplomatieke contacten in het buitenland. Het is geen toeval dat een van de eerste werkreizen van Jambon sinds de coronacrisis naar het noorden gaat. De Vlaamse regering wendt haar blik immers bewust noordwaarts. Ze ziet de Scandinavische landen als voorbeelden op het vlak van onder meer werkzaamheidsgraad, innovatie en duurzaamheid.

Aansluiting vinden bij die welvarende landen is een prioriteit. En dus zal Jambon donderdag in Kopenhagen de kantoren van een nieuwe Vlaamse Diplomatieke Vertegenwoordiging officieel openen, in aanwezigheid van de Deense minister van Buitenlandse Zaken Jeppe Koford. De diplomatieke vertegenwoordiger zal ook de contacten met Noorwegen, Zweden en Finland coveren.

De Vlaamse regering wil dat de vertegenwoordiger Vlaanderen in Scandinavië in de kijker zet als autonome deelstaat met ook bevoegdheden voor buitenlands beleid. Hij moet kansen en mogelijkheden tot samenwerkingen opsporen en contacten leggen.

Tegelijk wordt de bestaande aanwezigheid van het exportondersteunende agentschap Flanders Investment & Trade (FIT) versterkt met een extra technologie-attaché. Die moet specifiek focussen op klimaat en biotech. Op Jambons agenda staan ook enkele culturele contacten. Zo zijn er bezoeken gepland aan het Statens Museum voor Kunst, het Danish Design Center en de Opera van Kopenhagen.

